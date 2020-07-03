指考登場！蔡英文PO「蔡阿才准考證」考場在這…網友被萌翻：祝考上台大醫





▲蔡英文PO蔡阿才的合成准考證照片。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

109學年指考3日起連續3天登場，總統蔡英文3日一早於臉書上提醒，各地考場都要落實戴口罩，還附上一張將愛貓「蔡阿才」合成至准考證的照片，引來網友大笑「祝蔡阿才考上台大醫學系」。

「早安！今天是大學指考第一天，考生們都加油！」蔡英文3日於臉書PO文提醒，因應防疫新生活，今年全國各地的考場都要落實戴口罩，入場也會量測體溫。謝謝考生和家長們的配合，更要謝謝教育部、大考中心和辛苦的監考老師們，一起確保所有的準備工作和防疫措施都完善。

只見蔡英文還放上一張「蔡阿才」的合成准考證，上面寫著「蔡阿才」要去台東鳳梨田考試。為什麼地點選在台東鳳梨田？原來蔡英文2015年於台東巴喜告部落的鳳梨田旁，遇到了小虎斑貓「阿才」，為了讓來自花蓮的流浪貓「蔡想想」有個玩伴，蔡英文便將「阿才」接到台北，成為家中的一份子。

蔡英文的臉書文章立刻吸引2.4萬人按讚，網友們表示，「原來阿才上次沒入鏡是閉關準備考試喔」、「有猫的孩子像個寶」、「為什麼他是0001，那想想呢」、「阿才絕對可以拿到賣萌比賽榜首的」、「祝蔡阿才考上台大醫學系」、「這位考生屁屁的、啊～不是⋯，是帥帥的」、「台灣第一貓」。

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