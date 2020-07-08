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與棒球教練共寢…半夜遭「親臉狂摸」！4國中男不敢講：怕他不教我

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▲▼棒球,手套,球,投接球,草地,運動。（圖／翻攝自pixabay）

▲屏東某國中棒球隊，4名男學生慘遭助理教練強吻強摸生殖器。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

在屏東某國中棒球隊擔任助理教練的張姓男子，2018年至2019年間為滿足己慾，竟趁學生夜宿學校的時候，多次向他們伸出狼爪猥褻，除了強迫親吻外，還會用手撫摸其生殖器，且每每只要學生拒絕，他都會說出「都是男生沒有什麼」等話。1日高雄高分院審結，依妨害性自主共8罪判張男有期徒刑5年。可上訴。

23歲張姓男子2018年9月至2019年2月間受屏東縣某國中雇用，在裡面擔任棒球隊助理教練，怎料這段期間他為滿足自己性慾，竟趁與學生共寢的夜晚，違反學生意願強吻他們臉頰，並用手撫摸他們生殖器，據了解，總計有4名男學生受害。

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▲兒童,男童,小男孩。（圖／免費圖庫pixabay）

▲屏東某國中棒球隊，4名男學生遭助理教練猥褻。（圖／免費圖庫pixabay）

受害的國一A學生表示，張姓教練總以要教投球動作為由到宿舍與他同住，期間總共3次將他從上鋪強拉至下舖猥褻，就算過程中他曾表示，「不要這樣用我，這樣感覺很奇怪」，但教練僅回應，「我們都是男生沒有什麼關係」等話，加上他因擔心拒絕的話教練會不教他打球，所以都不敢說出去。

另名受害國一B學生也表示，教練一共向他下手3次，每次他都有拒絕，但教練還是硬跑來與他共擠一張床，期間一樣都是親吻臉頰跟摸私處。

受害的國二C學生說，教練曾把手伸進他內褲強摸下體1次；國三D學生則指出，一日教練趁大家都熟睡之際摸他下體，他當下把教練推開說不要，但教練竟回應，「反正現在沒人看到，可以信任我」，他因擔心大叫會吵醒別的同學，只好一直隱忍。

法庭上張男坦承全部犯行，高雄高分院認為他為滿足色慾，竟以親吻、撫摸生殖器的方式猥褻國中男孩，行為實在很不可取，但考量他事後已賠償4名被害學生，被害學生家屬也願意給予張男機會，審結依犯妨害性自主共8罪，判張男有期徒刑5年。全案仍可上訴。

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