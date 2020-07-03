禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

▲防檢局表示，90%農民過去習慣在採收前進行藥劑處理。（示意圖／Pixabay）



記者許展溢／台北報導

過去紅豆農使用巴拉刈作為落葉劑，今年2月起禁用，農委會當時說明「要讓非化學資材及低毒有效化學藥劑取代高風險農藥，可降低農藥不當使用風險」，不過，現在開放被外界認為毒性高，可能會影響胎兒發育，造成環境和食安問題的「固殺草」，被質疑打臉。防檢局雖澄清「沒鼓勵農民使用」，但爭議不斷，防檢局今（3日）晚上急發聲明表示，7月6日要啟動溝通。

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▲▼ 巴拉刈今年2月起禁用。（圖／農委會提供）



防檢局說明，紅豆是高屏地區重要冬季作物，栽培面積約為6千公頃，產量約1.2萬公噸，產值可達10億，90%農民過去習慣在採收前進行藥劑處理，以提高植株乾燥及機械採收效益。為農民反映固殺草在田間之使用需求，依據農藥田間試驗準則，進行固殺草作為紅豆植株乾燥之藥效、藥害及殘留量試驗，並經農藥諮議會審查通過固殺草之田間試驗結果、分析去莢紅豆之農藥消退情形與相關安全性評估，擬訂殘留容許量2.0ppm，安全採收期7天，以確保農藥使用的有效性及安全性。

但現在不能巴拉刈，卻能用固殺草，其中一項爭議是，因具有生殖毒性會影響胎兒發育，歐盟2018年7月起禁用。防檢局6月22日召開記者會解釋，全世界只有歐盟不能用，是因該國「業者商業考量」，沒在期限內提出展延，導致沒許可證，且固殺草只是選項之一，並沒有鼓勵農民使用。防檢局副局長鄒慧娟說，為降低巴拉刈對紅豆農衝擊，高雄、台南農業區改良場確定藥效和藥物殘留量結果，經使用和完整審慎評估，依據科學數據才核准使用，使用方法都有確保消費者和環境安全。

▲鄒慧娟說，固殺草只是選項之一，沒有鼓勵農民使用。（圖／記者許展溢攝）



爭議似乎無法停，防檢局今晚特別聲明指出，7月6日上午將召開專家會議，邀集毒理學、毒物學、植物病理、食品科學、醫學領域等之相關專家學者，就本案所涉及環境影響及人體安全等科學依據進行研商，且會議會採現場直播方式進行，會後並安排記者聯訪，後續將啟動與產業及消費者團體溝通會議公開收集意見，持續風險溝通減少誤解。

防檢局最後強調，農藥核准使用是提供農民多一種藥劑選擇而非鼓勵用藥，惟由於近期各界反映意見，行政機關全然虛心接受，對於農藥使用及農藥殘留容許量訂定之風險溝通亦將戮力加強，未來對於風險評估及風險管理相關資訊揭露將更透明及多元化，本案除將置於政府「眾開講-公共政策網路參與平台」收集公眾意見，持續加強與各界溝通。

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