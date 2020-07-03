　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

紅豆。（圖／Pixabay）

▲防檢局表示，90%農民過去習慣在採收前進行藥劑處理。（示意圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

過去紅豆農使用巴拉刈作為落葉劑，今年2月起禁用，農委會當時說明「要讓非化學資材及低毒有效化學藥劑取代高風險農藥，可降低農藥不當使用風險」，不過，現在開放被外界認為毒性高，可能會影響胎兒發育，造成環境和食安問題的「固殺草」，被質疑打臉。防檢局雖澄清「沒鼓勵農民使用」，但爭議不斷，防檢局今（3日）晚上急發聲明表示，7月6日要啟動溝通。

▲▼ 巴拉刈 。（圖／農委會提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 巴拉刈今年2月起禁用。（圖／農委會提供）

▲▼ 巴拉刈禁用 。（圖／農委會提供）

防檢局說明，紅豆是高屏地區重要冬季作物，栽培面積約為6千公頃，產量約1.2萬公噸，產值可達10億，90%農民過去習慣在採收前進行藥劑處理，以提高植株乾燥及機械採收效益。為農民反映固殺草在田間之使用需求，依據農藥田間試驗準則，進行固殺草作為紅豆植株乾燥之藥效、藥害及殘留量試驗，並經農藥諮議會審查通過固殺草之田間試驗結果、分析去莢紅豆之農藥消退情形與相關安全性評估，擬訂殘留容許量2.0ppm，安全採收期7天，以確保農藥使用的有效性及安全性。

但現在不能巴拉刈，卻能用固殺草，其中一項爭議是，因具有生殖毒性會影響胎兒發育，歐盟2018年7月起禁用。防檢局6月22日召開記者會解釋，全世界只有歐盟不能用，是因該國「業者商業考量」，沒在期限內提出展延，導致沒許可證，且固殺草只是選項之一，並沒有鼓勵農民使用。防檢局副局長鄒慧娟說，為降低巴拉刈對紅豆農衝擊，高雄、台南農業區改良場確定藥效和藥物殘留量結果，經使用和完整審慎評估，依據科學數據才核准使用，使用方法都有確保消費者和環境安全。

▲▼防檢局副局長鄒慧娟。（圖／記者許展溢攝）

▲鄒慧娟說，固殺草只是選項之一，沒有鼓勵農民使用。（圖／記者許展溢攝）

爭議似乎無法停，防檢局今晚特別聲明指出，7月6日上午將召開專家會議，邀集毒理學、毒物學、植物病理、食品科學、醫學領域等之相關專家學者，就本案所涉及環境影響及人體安全等科學依據進行研商，且會議會採現場直播方式進行，會後並安排記者聯訪，後續將啟動與產業及消費者團體溝通會議公開收集意見，持續風險溝通減少誤解。

防檢局最後強調，農藥核准使用是提供農民多一種藥劑選擇而非鼓勵用藥，惟由於近期各界反映意見，行政機關全然虛心接受，對於農藥使用及農藥殘留容許量訂定之風險溝通亦將戮力加強，未來對於風險評估及風險管理相關資訊揭露將更透明及多元化，本案除將置於政府「眾開講-公共政策網路參與平台」收集公眾意見，持續加強與各界溝通。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／大樂透1.55億一注獨得！　獎落台北中正區
快訊／台灣人入境英國「免隔離14天」　這天開始實施
新竹少女慘遭「消防員性侵」...崩潰輕生17次亡　懲處內容讓
珉娥失控點名「我遺書上寫了申智珉」　控10年委屈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

3株H1N1新型「豬流感」病毒檢驗出爐　防檢局：台灣已排除

神童長大落榜20年、槌陰囊自殘9次又殺妻！「東方梵谷」徐渭傳有精神病500年後重解

唐綺陽談7月運勢叮嚀「注意健康」　直播大嗑黃金奇異果高喊超Juicy網：我口水狂分泌

蹓狗打死人、貨車撞小火車接續發生　彰化溪湖連辦5天祈安法會

指考生物6題考新冠肺炎　補教師：試題結合時事非常有鑑別度！

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

3株H1N1新型「豬流感」病毒檢驗出爐　防檢局：台灣已排除

神童長大落榜20年、槌陰囊自殘9次又殺妻！「東方梵谷」徐渭傳有精神病500年後重解

唐綺陽談7月運勢叮嚀「注意健康」　直播大嗑黃金奇異果高喊超Juicy網：我口水狂分泌

蹓狗打死人、貨車撞小火車接續發生　彰化溪湖連辦5天祈安法會

指考生物6題考新冠肺炎　補教師：試題結合時事非常有鑑別度！

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

快訊／加拿大暫停執行與香港引渡條約！　外長宣布：停止出口軍事物資

促進人才培育！聯發科技AI技術傳捷報　入選國際頂尖CVPR會議

中職／又帥又會打不公平　周思齊：我也是不公平之一

超肥美泰國蝦躺在碗裡　老媽拌麵推出痛風級冬蔭功海鮮湯麵

郭碧婷改微博設定…跟向佐有關動態「都看不見了」！　遭疑患產前憂鬱

印度用C-17運輸機派遣12艘鋼船　監視船隻航行抵制中國挑釁

U18對抗賽／「小巨人」劉嘉益飆速146吸睛　盼看齊兄弟火球男　

背黑鍋？阻擾漁船掛保釣布條　岸巡：船長船東獲知被擅自掛才叫移工拆下

中職／萊福力驚訝陳傑憲未先發　接受被蘇智傑林安可敲安

生活熱門新聞

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

60萬金飾不見　他擲筊連出3聖杯

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

快訊／午後雷雨！9縣市大雨特報

逾500機車族起義「要公路總局償命」

99元洗髮「才坐下怒炸」！離職妹曝暗黑秘密

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

「自殺50，他殺60」日人看台灣價目表驚呆

台灣工人生吃活蝙蝠！ 莊人祥回應了

瞞懷孕4月「搬暗黑王牌」！她傻：畸形兒怪誰

更多熱門

相關新聞

台灣3株新型豬流感病毒檢驗出爐

台灣3株新型豬流感病毒檢驗出爐

近日有科學家指出，在大陸發現一種由豬隻帶原的新品種流感病毒「G4 EA H1N1」，目前已有豬傳人案例，擔心病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人。防檢局日前表示，並無直接證據顯示可由豬隻傳染給人類或是人傳，今（3日）指出，檢驗結果出爐排除國內有新型豬流感病毒。

沈富雄解封不「超前」4產業明年底前陣亡

沈富雄解封不「超前」4產業明年底前陣亡

農田水利法跑票　黃世杰遭罰3萬

農田水利法跑票　黃世杰遭罰3萬

第4次「川金會」有譜？文在寅促川普會晤金正恩

第4次「川金會」有譜？文在寅促川普會晤金正恩

買500送100！農委會推網購農產

買500送100！農委會推網購農產

關鍵字：

紅豆落葉劑固殺草防檢局巴拉刈農委會歐盟鄒慧娟劇毒農藥

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面