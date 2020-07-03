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解封應「超前」！沈富雄：否則4產業恐明年底前陣亡

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▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部日前針對台灣未被歐盟列入首波放寬旅遊限制的15個非歐盟國家中，解釋是因歐盟採「互惠」原則，但我方將持續與歐盟溝通。對此，立委沈富雄3日在臉書提醒，依台灣目前的做法，處在解封也應「超前」，但被迫「跟進」恐將致命的困境中。

沈富雄表示，全球疫情仍在延燒，同時邊境解封的壓力日增，台灣在「平等互惠」的原則下顯得舉步維艱、進退失據，因此他列出兩點，希望大家能從不同的角度好好思考一遍：

第一，在「平等互惠」的大帽子下，是不是「人進來」比「人出去」重要？沈富雄認為，「人出去」實質是「入超」、是虧本的，只幫了旅行社；不過「人進來」就不同了，這一點連前高雄市長韓國瑜也知道。

第二，以目前國內疫情零確診，國境防疫又成績斐然，沈富雄就直言，請問憑這樣的本事，我們是應該有信心讓「人進來」，還是守身如玉，自絶於世界？目前對來台旅客最寬容的國家(或地區)的短期商務客，包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹、柬埔寨、寮國，可以說除紐、泰兩國及香港一地外，其餘均無足輕重，可有可無。

但沈富雄指出，台灣對謂第一類「低風險」國家的旅客，其入境規定「實在太苛了」，讓人望而卻步，十天內僅12人來台，其中僅香港5人符合第一類。他建議除疫情特別嚴重的地區外，可簡化為：【入境時全面PCR快篩】-(呈陰性)→【強制戴口罩14天無需隔離】。

沈富雄提醒，依台灣目前的做法，航空業、大型旅館業、餐飲業、精品業、免稅店等，恐怕要窒息到明年第2季，明年底前集體陣亡，「以我們的能耐，解封也應『超前』，被迫『跟進』，不僅窩囊，而且致命」。

▼沈富雄3日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▼沈富雄3日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

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