美國地緣政治重心轉移　CNN：川普與歐洲關係「裂痕變成鴻溝」

▲北約（NATO）會員國2019年在英國召開會議。圖為法國總統馬克宏（左）、美國總統川普（中）與德國總理梅克爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

根據CNN，美歐跨大西洋聯盟70多年以來一直都是無法被動搖的穩定基礎，支撐著以美國為主導的西方秩序。但美國自歐巴馬（Barack Obama）執政時期起，地緣政治重心轉往中國、亞洲，歐洲也決定更加親近中國，平衡與美中二大強權的關係，此情況發展到2020年的現在，美國總統川普與歐洲關係的「裂痕」正在轉變成「斷層」。

報導指出，川普撕毀協議，例如《巴黎協定》（Paris Climate Accord）、伊朗核武協議以及5G議題，但歐盟在上述國際重大事務上堅守立場，甚至被視為站在中國那一邊，因為布魯塞爾希望與華府拉開距離，減少對強權美國的依賴，因此將北京當成戰略與經濟夥伴，平衡與另一強權中國的關係。

文中寫道，雖然考慮到歐美根深蒂固的關係，這或許是個不太恰當的解讀，但在當前脈絡之下，任何被認為「對北京友好」的行動，都會造成嚴重傷害。此外，歐盟以新冠肺炎疫情為由，拒絕將美國納入「安全國家」名單，卻把病毒起源地中國納入，也引發爭議。儘管如此，歐盟官員堅稱此決定無關政治，完全基於傳染病學證據。

▲歐盟與中國在22日舉行視訊高峰會。（圖／路透）

一名負責歐盟外交政策的官員透露，早在歐巴馬時期，美國的地緣政治優先事項就已開始從歐洲轉移，「歐巴馬對於中東不像前幾任一樣感興趣，而中東在地理上更像是一個歐洲問題。他把優先事項從歐洲轉移到中國與亞洲。」觀察人士也指出，過去4年的情勢一直都很緊張，而且如果川普連任，將會更加惡化。

奧地利歐洲與安全政策研究所的洽卡洛娃（Velina Tchakarova）表示，川普把歐盟國家，尤其德國，視為經濟與貿易對手，「這也意味著他贏得第二任期以後，可以預期出現緊張局勢」。她說，隨著歐盟採取行動「在國安與防衛領域建立更強大的自主權」，川普也試圖「透過對於北約歐盟成員的攻擊，以及經貿措施來破壞這種努力」。

同時身兼歐盟官員的洽卡洛娃解釋，川普在許多重大國際事務上「脫離多邊主義」，加上美國，「在歐洲安全方面承擔更少責任」，導致歐洲人更加想要遠離美國，「在世界舞台上做自己的事」，這也是為什麼「歐盟機構與成員國領袖希望拜登（Joe Biden）於11月當選……他支持多邊主義，外界也預期他將強化美歐之間的關係」。

▲學者指出，美國總統川普「脫離多邊主義」，導致歐洲更加想要遠離美國，在世界舞台上尋找新地位。（圖／路透社）



但洽卡洛娃也坦承，即使拜登當選，對歐洲政策回到歐巴馬時代的模樣，也不能保證他在4年內，不會被比川普更激進的人取代，「美國正在發生的根本變化可能仍將存在，我們必須調整、充分利用雙方關係，這些轉變是結構性的，不只是基於一個人」。

CNN聯絡許多歐美官員與外交人員，但大部分人拒絕回應，另外一些人承認情況的確如此。一名歐盟外交官表示，「我們可以和舞池裡任何人共舞，但不用想也知道，歐美合作目前表現不佳」。他指出，美歐開始各自發展地緣政治，但西方應該團結一致，「問題不在於是否能讓關係回到原樣，而是我們是否能夠說服美國重新加入西方秩序」。

文章最後指出，儘管歐洲在世界舞台上尋求新地位，美國的全球角色也變得越來越無法預測，但這當然不代表跨大西洋聯盟關係已經不再重要，它仍是西方代表的核心，美國也一直都會是比中國更加重要的歐洲盟友。

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