酸民批漢光演習是「在演戲」　施孝瑋：戲要演好困難度也很高

▲軍事專家施孝瑋認為，要演好演習這場戲，困難度也很高。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國軍漢光演習9日在台中市外海甲南海灘進行反登陸作戰實彈操演，全程約40分鐘，操演過程一度因天候因素，阿帕契和眼鏡蛇直升機，以及地面的拖式飛彈、標槍飛彈都被迫取消，在現場觀看的軍事專家施孝瑋表示，他肯定國軍這次的模擬作戰，至於有人批評演習只是一場演戲，施幫腔說，即使要把戲演好，困難度也很高。

▲第五作戰處副處長陳鴻義說，因天候因素取消部分操演。

國軍將從13日起展開5天4夜的漢光演習實兵操演，上午在台中市甲南海灘舉行三軍聯合反登陸作戰實彈操演，國防部長嚴德發也到場視導。

▲國軍上午在台中甲南海灘實施反登陸作戰實彈操演 。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

這次是模擬敵軍在海、空軍火力掩護下，大批船團集結在台中外海，進行三棲進犯，國軍第五作戰區依敵軍登陸進程，實施聯合泊地攻擊，由IDF、F-16戰機、海軍濟陽艦及陸軍雷霆2000多管火箭等武器率先對敵船團實施遠程攻擊。

▲經國號戰機執行空對地攻擊任務 。

接著對敵軍舟艇進行灘岸火殲暨反擊，藉由水際、灘岸布雷等遲滯敵軍舟波行動，並由陸軍M110A2、M109A2自走砲及M155、M105榴砲針對海上目標射擊，最後再由CM33、34戰鬥車及M60A3戰車等武器攻擊，殲滅來犯敵軍。

▲陸軍M110A2、M109A2自走砲及M155、M105榴砲針對海上敵船射擊 。

整個操演歷時40分鐘，在場觀看的軍事專家施孝瑋表示，經國號戰機以往給人印象是任務很陽春，不過這次展現出具有多功能戰機的功能，也能執行空對地的打擊任務，各種火砲射擊協調過程都很好，這是相當困難的。

針對有人批評漢光演習是在演一場大戲，施卻認為，戲要演好，困難度也是非常高，每個環節都要環環相扣，前項作業不能影響到後項作業，這是高度考驗參謀作業的精準度，雖然是模擬假的作戰，真正作戰時間並不會這麼短，但是要在這麼短的時間，把整個模擬作戰做清楚演示，不但濃縮在40分鐘內，更能反應出國軍在兩棲作戰上的反制作為。

他認為，國軍這次把敵軍登陸前、登陸中和登陸後的想定全都設想在內，而操演過程一度因天候而取消的部份內容，他說，天候對作戰雙方是公平的，雙方飛機都無法起飛，船艦也都無法移動，因天候而調整操演是很正常狀況。

第五作戰處副處長陳鴻義上校表示，整個操演的射擊部分，都有按照時序完成，不過，空中武力部份，阿帕契及眼鏡蛇直升機等戰鬥直升機，因為天候影響到武器的雷達鎖定，基於安全的最大考量，取消實彈射擊，地面武器部分，拖式飛彈、標槍飛彈等同樣也是因為一陣大雨，影響到雷達鎖定，最後也取消了，除此之外，整個操演都按照狀況想定順利完成。

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