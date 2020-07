影片曝！起重機「自6樓高砸落」　兩層樓民宅遭「劈成兩半」釀1死4傷

▲倫敦起重機坍塌。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

英國倫敦於本(7)月8日下午發生一起起重機倒塌事故,一部約65英呎(約20公尺)高的大型起重機竟突然從約6層樓高度的地方倒塌,墜落到旁邊的民宅上面,甚至直接砸破民宅屋頂穿透到地面,也把民宅「劈成兩半」,目前共造成1人死亡、4人受傷。

根據BBC報導,這部起重機原先停在施工大樓約6樓的地方,沒想到突然坍塌,中間部分砸向了離大樓較近的工寮,而起重機前段則直接擊中旁邊的2層樓民宅。從照片中可以看到,這部起重機的前端直接砸破民宅的屋頂,並穿透兩層樓到地面上。

▲2層樓的房子被打成兩半。(圖/路透)



事故發生後,警消人員立刻趕到現場搜救,救出2名頭部受傷、2名受輕傷的民眾,另有一名女性不幸身亡。匿名目擊者向BBC表示,「當起重機倒塌時,我以為是地震」、「起重機在鷹架上突然倒塌,然後打中民宅直接碾碎裡面的木材。」

倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)表示,「這次的倒塌事件著實是一場悲劇,我們向受難者家屬表達由衷的哀悼

,而我們也會確實吸取教訓,這樣的事故不會再發生。」

Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc