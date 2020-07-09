新娘邀「多年床伴」坐婚禮第一排！媽一看緊皺眉頭：什麼東西...

▲許多人新人都會邀請重要的親友來參加婚禮。（示意圖／取自Pixabay）
記者曾筠淇／綜合報導
婚禮對新人來說，是人生中非常重要的一個儀式，每位新人都希望自己最重要的親友能來見證這一刻。日本一名網友就在結婚當天，讓一隻藍色玩偶坐在只有親戚才能觀禮的座位上，讓她的媽媽看了超傻眼。這名網友在推特上表示，因為這隻布娃娃從小就陪伴著她，「就像家人一樣」，所以當然必須來參加她的婚禮，並坐在重要的位置。
日本網友在推特「@mammothjiro」表示，「我非常喜歡角落小夥伴的蜥蜴（とかげ），所以我把它放在只有親戚才能坐下來觀禮的座位上，因為它就像家人一樣」。原來這個藍色娃娃是從小陪伴新娘的玩偶，平時她在家也總是抱著不放。她把娃娃當成是自己重要的家人，希望它能參加自己的婚禮，所以依循了「蜥蜴」的角色特性，雖然讓它坐在最前面，但卻安排在最「角落」的位置，模樣十分可愛。
#あなたの狂った体験を聞かせて— まんもす次郎 (@mammothjiro) June 13, 2020
結婚式にてすみっコぐらしのとかげが好き過ぎて家族同然だから式を見守ってもらう為に親族のみが座れる席に置く。
外国人の神父様がとかげをスマホで撮りまくったり、普段穏やかな実母を｢…は？どういうことなの？｣とバグらせた。 pic.twitter.com/JkjmF8Iozn
▲網友將照片po上網後，立即引來很多網友的關注，大家紛紛送上祝福。
網友表示，她的媽媽看到蜥蜴娃娃後立刻傻眼，並問她「這是什麼東西...」。不過由於這是新娘子的大喜之日，所以她的母親並沒有阻止，而現場的牧師由於感到新奇，還拿出手機拍攝這個逗趣的景象。
許多網友看到貼文後，紛紛留言回應，「居然還將它好好安置在座位角落」、「下次可能會把它放在工作場所」、「即使你長大了，卻還是珍惜自己喜歡的東西，真是太好了」、「我姐也有很多絨毛玩偶」、「太可愛了」、「太荒謬但太好了」。