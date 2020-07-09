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新娘邀「多年床伴」坐婚禮第一排！媽一看緊皺眉頭：什麼東西...

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▲▼神父、牧師、天主教、告解、教堂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人新人都會邀請重要的親友來參加婚禮。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

婚禮對新人來說，是人生中非常重要的一個儀式，每位新人都希望自己最重要的親友能來見證這一刻。日本一名網友就在結婚當天，讓一隻藍色玩偶坐在只有親戚才能觀禮的座位上，讓她的媽媽看了超傻眼。這名網友在推特上表示，因為這隻布娃娃從小就陪伴著她，「就像家人一樣」，所以當然必須來參加她的婚禮，並坐在重要的位置。

日本網友在推特「@mammothjiro」表示，「我非常喜歡角落小夥伴的蜥蜴（とかげ），所以我把它放在只有親戚才能坐下來觀禮的座位上，因為它就像家人一樣」。原來這個藍色娃娃是從小陪伴新娘的玩偶，平時她在家也總是抱著不放。她把娃娃當成是自己重要的家人，希望它能參加自己的婚禮，所以依循了「蜥蜴」的角色特性，雖然讓它坐在最前面，但卻安排在最「角落」的位置，模樣十分可愛。

網友將照片po上網後，立即引來很多網友的關注，大家紛紛送上祝福。

網友表示，她的媽媽看到蜥蜴娃娃後立刻傻眼，並問她「這是什麼東西...」。不過由於這是新娘子的大喜之日，所以她的母親並沒有阻止，而現場的牧師由於感到新奇，還拿出手機拍攝這個逗趣的景象。

許多網友看到貼文後，紛紛留言回應，「居然還將它好好安置在座位角落」、「下次可能會把它放在工作場所」、「即使你長大了，卻還是珍惜自己喜歡的東西，真是太好了」、「我姐也有很多絨毛玩偶」、「太可愛了」、「太荒謬但太好了」。

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@mammothjiro蜥蜴恐龍とかげ婚禮

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