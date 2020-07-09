數學學霸是天生的？ 研究指出：跟基因、父母教育程度有關

▲研究指出，孩童的數學「學習效果」和父母有很大關係。（圖／取自免費圖庫）

實習記者任珈萱／綜合報導

英國近期有一份報告指出，如果小孩和父母的關係互動良好，或是父母的學歷較高，在11歲時，小孩在數學方面會比同儕出色，且在所有影響因素當中，父母的教育水準所佔的重要性最大。

據《每日郵報》報導，研究人員的實驗方法是，爸媽和小孩一起「畫一棟房子」，不過有個規則就是「小孩只能畫橫線，父母只能畫直線」，這也是為了觀察親子之間的互動是否良好，是否有正能量傳遞。那這也分成五級（五分制），第一級就是，過程相當順利，並沒有負能量傳遞；那第五級則是，過程中有很多爭執，不太順利。

學者丹尼爾・艾凡斯（Danielle Evans）表示，「從本質上來說，這是衡量孩子與父母的合作程度，他們如何參與任務和互相幫助，從互動有多積極，以及是否存在衝突的一種量度」。

不過，研究顯示，跟父母的親密度並不是最重要的因素之一，最主要是要考量父母所受的教育。艾凡斯指出，受過更高教育的父母能提供較多的形式來提高孩子的數學程度，其中基因便是最重要的一環。

研究人員也表示，這個發現可能有助於解決英國的「數學危機」，因為這種危機對成年後，會產生持久影響；因為在英國，大約有一半的成年人，「數學技能不比六歲的孩子好」，只有22％的人，平均擁有16歲的孩子的數學技能。

五分制是什麼？

透過觀察互動，對照以下五點量表，並對衝突程度進行評估。

5級分 － 許多不和與衝突，沒有觀察到互惠，也沒有積極的感覺。

4級分 － 某些衝突是負面的，互惠的情形很少發生，不過偶爾是積極的。

3級分中性 － 氣氛既不積極也不消極，互動平穩。

2級分 － 非常令人滿意，通常是互動是積極的，友好的互動，幾乎沒有任何衝突或負面情緒的表達。

1級分 － 非常友好、和諧也互惠，非常積極和參與，沒有表達負面情緒，也沒有觀察到衝突。

▼專家指出，父母可能給予孩子耐心或學習動力，或提供啟發孩子思考的環境，能有助孩子的數學能力。（圖／取自免費圖庫pixabay）