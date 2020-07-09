國中妹「考前狂打電動」拿第一！媽連環神回11句...網全笑翻：果然是親娘

▲原PO妹妹考試前一週都在玩Minecraft（當個創世神系列），並未認真讀書。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

許多正處求學階段的學生，如果靠自己的努力考上第一名後，多會樂於向家人、朋友分享喜悅。一名網友日前在DCARD上分享，她就讀國中的妹妹期末考成績剛出來，接著便收到來自母親的喜訊，想不到平時愛打電動的妹妹「竟然考全班第一」。從原PO發出的對話紀錄中可以看到，母親給予的回應超嗆辣，對於女兒拿到第一名，感到驚訝不已。

這名網友在DCRAD上表示，她就讀國中的妹妹日前剛考完期末考，且拿到有史以來的最高分，隨即也收到母親的訊息。從對話紀錄中可以看見，媽媽在訊息中表示，「你妹竟然考全班第一」、「好可怕！我國中從沒考過第一名」、「她被外星人附身了嗎」、「嚇死偶了」、「她小時候我還擔心她智商有點低」、「呆呆的」。

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▲▼原PO妹妹考第一名，媽媽的回覆讓眾人笑翻。（圖／本文已獲原PO授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

原PO的媽媽驚呼連連，且傳訊內容超級嗆辣，只稱「沒關係啦，反正是我生的」、「我直接在她面前講欸...她好像沒受傷」。原PO對於媽媽的反應則是笑翻，並補充說道，「我跟我妹從小就跟我媽感情蠻好的，平常互開玩笑什麼的也沒在跟你客氣」，因為雙方都知道彼此底線，所以妹妹也不會因此受傷，且在這之前，媽媽早已大力稱讚過妹妹了。

而後，原PO詢問妹妹是不是這次考試特別認真，想不到竟得到「可是我考試前一週都在玩Minecraft（當個創世神系列）」的回應，讓她立刻傻眼。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「求妹妹心裡（理）陰影面積」、「好羨慕可以這樣對話的媽媽」、「果然是親媽」、「終於開竅了啦」、「媽媽好可愛啊」、「我考統測的時候，我媽也是差不多的反應」、「這樣感情才好啊」、「我媽也是這樣欸」。