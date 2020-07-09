　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中妹「考前狂打電動」拿第一！媽連環神回11句...網全笑翻：果然是親娘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO妹妹考試前一週都在玩Minecraft（當個創世神系列），並未認真讀書。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

許多正處求學階段的學生，如果靠自己的努力考上第一名後，多會樂於向家人、朋友分享喜悅。一名網友日前在DCARD上分享，她就讀國中的妹妹期末考成績剛出來，接著便收到來自母親的喜訊，想不到平時愛打電動的妹妹「竟然考全班第一」。從原PO發出的對話紀錄中可以看到，母親給予的回應超嗆辣，對於女兒拿到第一名，感到驚訝不已。

這名網友在DCRAD上表示，她就讀國中的妹妹日前剛考完期末考，且拿到有史以來的最高分，隨即也收到母親的訊息。從對話紀錄中可以看見，媽媽在訊息中表示，「你妹竟然考全班第一」、「好可怕！我國中從沒考過第一名」、「她被外星人附身了嗎」、「嚇死偶了」、「她小時候我還擔心她智商有點低」、「呆呆的」。

請繼續往下閱讀...

▲原PO妹妹考第一名，媽媽回覆讓眾人笑翻。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼原PO妹妹考第一名，媽媽的回覆讓眾人笑翻。（圖／本文已獲原PO授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲原PO妹妹考第一名，媽媽回覆讓眾人笑翻。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO的媽媽驚呼連連，且傳訊內容超級嗆辣，只稱「沒關係啦，反正是我生的」、「我直接在她面前講欸...她好像沒受傷」。原PO對於媽媽的反應則是笑翻，並補充說道，「我跟我妹從小就跟我媽感情蠻好的，平常互開玩笑什麼的也沒在跟你客氣」，因為雙方都知道彼此底線，所以妹妹也不會因此受傷，且在這之前，媽媽早已大力稱讚過妹妹了。

而後，原PO詢問妹妹是不是這次考試特別認真，想不到竟得到「可是我考試前一週都在玩Minecraft（當個創世神系列）」的回應，讓她立刻傻眼。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「求妹妹心裡（理）陰影面積」、「好羨慕可以這樣對話的媽媽」、「果然是親媽」、「終於開竅了啦」、「媽媽好可愛啊」、「我考統測的時候，我媽也是差不多的反應」、「這樣感情才好啊」、「我媽也是這樣欸」。

ET快訊
雪肌精化妝水500ml超殺價！　1980直降1188元
「全球最大貨櫃輪」在高雄港！　巨無霸入港影片超震撼
《炮仔聲》男歌手驚爆輕生！　見到陰間牛頭馬面喊：這個不能收
全查到了！北捷月票搭破萬「每月最高8人」　兩卡有神秘共通點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩女座位上交纏！他目睹抬腳一幕「舉到天上了」　秒反胃：這是火車上欸

下巴滿爆痘痘！醫曝「含氟牙膏」1成份害的...連泡泡也會刺激

走進童話中取景！特搜全台5座「美拍秘境」花精靈必訪

南大聯電課輔中心與勝利國小　攜手深耕品德教育

專家建議「通行費漲10倍」解塞車引爭議　林佳龍說話了

24歲母出門約會8天「3歲女在家活活餓死」　律師心痛：比用刀殺更殘忍

白沙屯進香「最Ｑ」香灯腳　金金豬小妹雲林陪走超吸睛

林佳龍也要選郵局買紙本三倍券　挑8月再來：我OK你先領！

馬桶堵住快溢出！媽目睹機靈女兒拿「容器」撈水　網笑翻：下次拿爸爸的

東森購物賣芒果　黃偉哲化身最強推銷員半小時7500台斤銷售一空

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

南大聯電課輔中心與勝利國小　攜手深耕品德教育

專家建議「通行費漲10倍」解塞車引爭議　林佳龍說話了

24歲母出門約會8天「3歲女在家活活餓死」　律師心痛：比用刀殺更殘忍

白沙屯進香「最Ｑ」香灯腳　金金豬小妹雲林陪走超吸睛

林佳龍也要選郵局買紙本三倍券　挑8月再來：我OK你先領！

馬桶堵住快溢出！媽目睹機靈女兒拿「容器」撈水　網笑翻：下次拿爸爸的

東森購物賣芒果　黃偉哲化身最強推銷員半小時7500台斤銷售一空

1340萬人搶買三倍券！郵局估20天才能消化完　 推寄卡、大宗預約服務

陰廟不陰　中山大學師生創桌遊RPG顛覆印象

直擊大船入港！比高雄85大樓還長　「全球最大貨櫃輪」首航高雄港

中職／跟張進德爭選秀　高中捕手大物林辰勳大聲說：我年輕

8大品牌推出「電商聯合振興券」現領現折　門市消費可折抵

舒子晨、阿尺澎湖過花火節「躺床摟腰親密畫面」超閃❤　越穿越少…男友吃醋喊聲了

北捷月票搭破萬遭查水表！網翻去年「1280霸主比賽」　驚呼：去年冠軍被超越！

網紅千金怒嗆服務生：「你沒資格講話」　私廚老闆挺員工：要這樣被踐踏？

橘貓大膽「咬雞頭」！聽可怕叫聲秒彈飛　怒揮肉掌伺候

快訊／抗議民眾混入會場喊「蔡英文救救樂生」　維安火速架走

快訊／確定了！王維中表態投入中職選秀　狀元熱門人選

影片曝！起重機「自6樓高砸落」　兩層樓民宅遭「劈成兩半」釀1死4傷

大立光「旺季很淡」！下游客戶需求仍疲弱　林恩平：7月營收恐難回50億大關

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

兩女火車上交纏！他目睹抬腳一幕超反胃

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

何美鄉：差點以為防疫成功　本土疫情冬天一定來

南投小吃店爆「嘲70歲伯不識字」

雞蛋全冰冷凍庫！內行曝美味真相

她推好市多消暑飲品「簡直完美比例」　網勸退

「這3生肖」7月後半財運旺！可能大發橫財

26歲被酒駕撞壞人生　她想買意外險連送件都被卡

直擊！最大貨櫃輪首航高雄港

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

更多熱門

相關新聞

兩女火車上交纏！他目睹抬腳一幕超反胃

兩女火車上交纏！他目睹抬腳一幕超反胃

火車上看到這一幕，真的會讓人超傻眼！一名男網友日前在《Dcard》上貼文「那個⋯這裡是火車上欸」，說他搭火車的時候，旁邊座位有一對乘客，不僅看影片不戴耳機、吵吵鬧鬧，還大肆在座位上卿卿我我，其中一人還將腳抬起並靠在牆上，讓原PO直呼不舒服。照片曝光後，其他人也開批，「好妨礙風化喔！」

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

PTT、Dcard推爆的美白乳液

PTT、Dcard推爆的美白乳液

封城狂打電動　24歲健康男血栓猝死

封城狂打電動　24歲健康男血栓猝死

關鍵字：

DCARD第一名打電動Minecraft

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

蕾菈立遺囑道歉父母親！

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面