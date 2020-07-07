寶雅驚見「玉米濃湯稱霸一排！」店員現身爆：賣很好　曝神秘零食真面目

▲網友好奇為何玉米濃湯能占去寶雅零食區的一席之地。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

寶雅（Poya）從保養彩妝類商品，到生活用品都有販售，不僅女生愛逛，零食區也捕獲吃貨們的心。就有男網友在《Dcard》上發文「寶雅零食？」發現零食區的貨架上放了一整排「玉米濃湯」，讓他好奇直問「為什麼這款玉米濃湯可以稱霸一整排的零食架啊？？？而且便利商店也很少見。」意外釣出店員解答。

仔細看看原PO貼的照片，只見貨架上有一款名叫「玉米濃湯」的玉米休閒點心，原售價是20元，寶雅販售一包16元，該款零食不僅占據上方一整排，連下層都佔去一些位置，看過去就是一面黃色的牆。

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貼文意外釣出寶雅店員回覆，「我是寶雅員工，剛好也負責食品部門，因為這款在寶雅賣很好，所以通常都會訂很多量來衝，而且也便宜當然客人購買率就更高」、「雖然看起來普普，但其實賣很好喔！-寶雅c區打雜的飄過。」

▲寶雅店員爆料，玉米濃湯賣很好。（圖／翻攝自Dcard）

看到照片後，其他網友紛紛熱論，「雖然也是第一次看到這麼多，但是！這款我真的覺得很好吃欸！小時候愛爆」、「超好吃愛爆」、「天啊！我要去買！！小時候超愛吃」、「超級超級好吃，特價19塊的時候會瘋狂囤貨的那種。」

也有人覺得疑惑，因為這款零食超級神秘，「小時候超愛吃！！但某段時間從此沒看到它出現在超商架上，後來只在寶雅買得到它了」、「好吃r，我超愛這款餅乾的！！我也很疑惑為毛其他賣場都看不到它的蹤影。」

據悉，這款零食是大同國際食品有限公司製作，品名是「玉米濃湯風味餅」，不過因為購買通路少，加上找不到官網和相關資料，儘管一些賣場和購物網站有販售，卻仍是相當神秘。

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