　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩女座位上交纏！他目睹抬腳一幕「舉到天上了」　秒反胃：這是火車上欸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在火車上看到這幕，直呼不舒服。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

火車上看到這一幕，真的會讓人超傻眼！一名男網友日前在《Dcard》上貼文「那個⋯這裡是火車上欸」，說他搭火車的時候，旁邊座位有一對乘客，不僅看影片不戴耳機、吵吵鬧鬧，還大肆在座位上卿卿我我，其中一人還將腳抬起並靠在牆上，讓原PO直呼不舒服。照片曝光後，其他人也開批，「好妨礙風化喔！」

這位男網友文中說到，因為暑假的關係，要去學校的人不多，所以火車上沒什麼人，但剛好他左邊一排的位置有兩個人，「上車，看影片不戴耳機、吵吵鬧鬧，這我就不太能接受了喔！」「然後然後，腳！腳給我舉到天上去了喔！這個有人可以忍受嗎？」「再然後喔！直接開始給我卿卿我我喔！」

請繼續往下閱讀...

接著他貼出2張照片，原PO似乎是搭乘某班對號列車，左邊兩個位子正坐著一對乘客，鏡頭清楚紀錄對方親密舉動。只見兩人不僅抱在一起，其中一人原本將腿交疊在另一方身上，後來直接把腿舉起來，靠在前方牆上，讓男網友傻眼「我好害怕，我覺得不太舒服，嘔嘔嘔嘔嘔！」也在留言處透露，乘客兩人都是女生。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼隔壁乘客的親密行為讓原PO看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人也忍不住留言，「你這樣拍的明目張膽，她們都還沒發現，會不會太投入了啊XDDDD」、「看第一張想說算了，看到第二張……啥小」、「捷運上也一堆（雖然沒那麽誇張），超想問你們是沒錢開房嗎」、「最近搭火車很常看到這種情侶，雖然恩愛沒錯，但公共場合請替別人的眼睛著想」、

還有網友表示，「可以發簡訊到0921-765-125（如果不想打電話被發現的話）」、「簡訊內容要註明你搭乘的班次、幾號車廂跟情況 ，然後就會有人過來幫忙了」、「這隻電話給你，0921-765-125，火車上投訴專用的XD，用簡訊跟車長告知情況就會有人過來查看，還挺方便的～沒人知道會是你。」

ET快訊
快訊／經濟部宣布：駁回大同新任董事變更登記
比特犬「恐怖攻擊」32秒！一家5口椅子猛砸拉不開　小黑血肉迸
無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…「改名」拒賠百萬：有事去跟法官說啦
何鴻燊「明年才下葬」暫放殯儀館　棺木價值3千萬！網嘆：一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩女座位上交纏！他目睹抬腳一幕「舉到天上了」　秒反胃：這是火車上欸

【廣編】XXL原創大貼圖好吸睛霸道佔據全螢幕！年成長12%　連長輩都愛不釋手

不該仰賴補助！觀光業者籲「不適者淘汰」：裝睡的人就繼續睡吧

一天餐費控制200元內？　過來人曝「2大省錢法」：簡單得要死

國1銜接台74線系統交流道經費增8.62億　林佳龍拍板：中央全額負擔

「三伏貼」獨家配方再進化　南市醫研究證實治過敏有良效！

買老牌雞排「跟紙一樣薄」　她失望：咬了2口就丟掉！網嘆：10年前就這樣了

連假塞爆有解！運輸學會籲：尖峰通行費增10倍　實施「預約制」分流

白沙屯遶境「最強奶爸背影」！拉一扛一緩步進香　網友讚爆：今年勇腳是他

端午連假國道爆滿！國5連20小時「紫爆」　運輸學會曝原因

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

兩女座位上交纏！他目睹抬腳一幕「舉到天上了」　秒反胃：這是火車上欸

【廣編】XXL原創大貼圖好吸睛霸道佔據全螢幕！年成長12%　連長輩都愛不釋手

不該仰賴補助！觀光業者籲「不適者淘汰」：裝睡的人就繼續睡吧

一天餐費控制200元內？　過來人曝「2大省錢法」：簡單得要死

國1銜接台74線系統交流道經費增8.62億　林佳龍拍板：中央全額負擔

「三伏貼」獨家配方再進化　南市醫研究證實治過敏有良效！

買老牌雞排「跟紙一樣薄」　她失望：咬了2口就丟掉！網嘆：10年前就這樣了

連假塞爆有解！運輸學會籲：尖峰通行費增10倍　實施「預約制」分流

白沙屯遶境「最強奶爸背影」！拉一扛一緩步進香　網友讚爆：今年勇腳是他

端午連假國道爆滿！國5連20小時「紫爆」　運輸學會曝原因

快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

公司旅遊勾人夫「有空檔時做」！女業務嗆正宮「忍妳2年多」：他叫我幫生小孩

苗栗大一生騎車自撞癱瘓　家長喊「爛路」請國賠4284萬‧‧‧判決出爐

德州鮮切牛排7/15插旗桃園新光影城　開幕首月消費指定套餐還可抽iPhone 11

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

JYP選秀連「人品」都打分數！首支全櫻花妹女團NiziU 9人實力解析

就要更大！Reebok傳奇新作Interval Double Logo系列翻「倍」玩

籃網再簽畢斯利！搶救全隊僅75場季後賽經驗　孤狼與KD關係緊密

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

何美鄉：差點以為防疫成功　本土疫情冬天一定來

雞蛋全冰冷凍庫！內行曝美味真相

「這3生肖」7月後半財運旺！可能大發橫財

她推好市多消暑飲品「簡直完美比例」　網勸退

南投小吃店爆「嘲70歲伯不識字」

台灣「3熱區」未來可能飆破40度　台北每年恐高達9天

冷氣18度卻熱爆　網全笑翻：還好不是暖氣

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

更多熱門

相關新聞

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

印度一名男子近日感染新冠肺炎，由於沒有得到及時救治而去世。然而，男子的妻子得知消息後疑似承受不住打擊，竟帶著兩名年幼的女兒跳軌自殺，但幸運的是，3人被緊急送醫急救，目前狀況皆穩定，只是年僅1歲半的小女兒，一隻腿和一隻胳膊不得不截肢。

台灣哪個車站質感好？網推「日式風格」

台灣哪個車站質感好？網推「日式風格」

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

花蓮台鐵司機性侵案　判刑定讞

花蓮台鐵司機性侵案　判刑定讞

關鍵字：

火車台鐵乘客列車Dcard

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

蕾菈立遺囑道歉父母親！

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面