兩女座位上交纏！他目睹抬腳一幕「舉到天上了」　秒反胃：這是火車上欸

▲原PO在火車上看到這幕，直呼不舒服。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

火車上看到這一幕，真的會讓人超傻眼！一名男網友日前在《Dcard》上貼文「那個⋯這裡是火車上欸」，說他搭火車的時候，旁邊座位有一對乘客，不僅看影片不戴耳機、吵吵鬧鬧，還大肆在座位上卿卿我我，其中一人還將腳抬起並靠在牆上，讓原PO直呼不舒服。照片曝光後，其他人也開批，「好妨礙風化喔！」

這位男網友文中說到，因為暑假的關係，要去學校的人不多，所以火車上沒什麼人，但剛好他左邊一排的位置有兩個人，「上車，看影片不戴耳機、吵吵鬧鬧，這我就不太能接受了喔！」「然後然後，腳！腳給我舉到天上去了喔！這個有人可以忍受嗎？」「再然後喔！直接開始給我卿卿我我喔！」

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接著他貼出2張照片，原PO似乎是搭乘某班對號列車，左邊兩個位子正坐著一對乘客，鏡頭清楚紀錄對方親密舉動。只見兩人不僅抱在一起，其中一人原本將腿交疊在另一方身上，後來直接把腿舉起來，靠在前方牆上，讓男網友傻眼「我好害怕，我覺得不太舒服，嘔嘔嘔嘔嘔！」也在留言處透露，乘客兩人都是女生。

▲▼隔壁乘客的親密行為讓原PO看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人也忍不住留言，「你這樣拍的明目張膽，她們都還沒發現，會不會太投入了啊XDDDD」、「看第一張想說算了，看到第二張……啥小」、「捷運上也一堆（雖然沒那麽誇張），超想問你們是沒錢開房嗎」、「最近搭火車很常看到這種情侶，雖然恩愛沒錯，但公共場合請替別人的眼睛著想」、

還有網友表示，「可以發簡訊到0921-765-125（如果不想打電話被發現的話）」、「簡訊內容要註明你搭乘的班次、幾號車廂跟情況 ，然後就會有人過來幫忙了」、「這隻電話給你，0921-765-125，火車上投訴專用的XD，用簡訊跟車長告知情況就會有人過來查看，還挺方便的～沒人知道會是你。」