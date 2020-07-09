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馬英九再嗆蔡英文：執政打小孩！還罵鄰居是惡霸

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九近日因批評國安法槓上蔡政府，民進黨批荒謬，行政院前副院長陳其邁也說對馬英九很失望。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，應該請民進黨先解釋，蔡英文總統把大法官叫來訓斥，司法改革會議表決到她滿意，以及沒收公投，用反滲透法搞東廠可不可以？

針對民進黨與行政院前副院長陳其邁批評馬前總統，前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，可否請他們先解釋，蔡英文總統把大法官叫來訓斥可不可以？司法改革會議表決到她滿意可不可以？沒收公投，用反滲透法搞「東廠」可不可以？

蕭旭岑指出，香港的情況，根深蒂固於港人對中共的不信任，背後還與惡化的兩岸關係及中美角力有關。站在臺灣的立場，重要的是如何表達關切，又能保護臺灣的安全，每天罵中共，難道就能解決事情？執政黨當然希望在野黨每天跟著罵中共，但是民進黨為非作歹誰來監督？

蕭旭岑舉例，鄰居有個惡霸，難道就可以縱容家暴家長每天打孩子？家暴的家長當然希望孩子每天罵惡霸，不要管家暴；惡霸應受譴責，但對孩子而言，制止家長施暴更切身重要吧？更何況，明明前任屋主已找出與惡鄰溝通的方法，雙方可以坐下來談，現在屋主換人後，家長只會打小孩，罵鄰居是惡霸。

蕭旭岑表示，馬英九執政八年期間，不僅兩岸關係最穩定，美中台三邊關係及臺日關係也都是最穩定的時期，很多情況都沒那麼惡劣，甚至包括香港的情勢。如今蔡英文總統執政，卻是完全相反的情況，為何如此？這是為政者如何佈局區域戰略的問題，也是我們要深思的問題。執政無能的民進黨，怎麼好意思以此來說嘴。

至於陳其邁說「對馬前總統失望」，蕭旭岑說，陳前副院長是老朋友了，以前也沒聽他說過馬前總統的好話，現在成為高雄市長補選參選人，難免希望多造勢，但他要請陳其邁說三道四前，先兌現到釣魚臺辦釣魚大賽的提議，不是嘴巴喊主權，行動是侏儒。

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