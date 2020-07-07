馬英九批國安五法「不遑多讓」　蔡英文：不懂他為什麼這麼說

▲蔡英文、馬英九。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

前總統馬英九日前針對《港版國安法》表示，台灣有《國安五法》、《反滲透法》，「蔡政府也不遑多讓」。對此，總統蔡英文7日回應，不理解為什麼馬英九這麼說，很多民主國家都制定法律防止中國大陸勢力滲透，這也是《國安五法》的立法目的。

馬英九辦公室日前表示，去年蔡英文政府通過《國安五法》與《反滲透法》的諸多蠻橫荒謬作風，國內學者已多所批評，中共的港版《國安法》爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？

對此，蔡英文指出，這幾天對於馬英九講這些話的評論非常多，「大家對於他講這句話感到不解，我也是很難理解他為什麼這麼說」，我們是民主國家，也跟其他很多民主國家一樣自訂法律、強化法律，防止中國大陸勢力滲透、入侵我們的社會，來破壞我們的民主，這是《國安五法》主要目的。她認為，相信很多民主國家都有這樣的事情，「我們必須對於妨害我們國家的事情，能夠有效遏止，保護我們的民主」。

蔡英文表示，《港版國安法》確實不是一個民主機制的政府用來現制人民自由、對民主的訴求，「這是全世界主要民主國家都譴責的」，同樣地我國予以譴責，「我們做的事情跟全世界主要民主國家都一樣的事情，不知道為什麼馬前總統有那樣的評論」。

至於《港版國安法》細則公布後，有規範到台灣政治團體的部分，國民黨詢問蔡英文是否尊重這些細則？蔡英文認為，每個重要、主要的政黨都有能力判斷《港版國安法》有哪些不能接受的地方，「我們一樣隨時緊盯《港版國安法》的施行」，必要的時候會對國民、國家相關組織發出警訊或指引，讓他們不要因為該法受到傷害。

蔡英文也說，如果《港版國安法》造成國家傷害或不合理現象的時候，政府會考慮反制措施，也希望不僅是執政者，而是所有的政黨，大家一起面對該法對台灣造成的傷害。