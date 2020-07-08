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民進黨拿「馬王政爭」反擊馬英九：你才是不檢討自己代表人物

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▲▼民進黨反擊馬英九，批評他才是從不檢討自己的代表人物。（圖／民進黨提供）

▲民進黨反擊馬英九，批評他才是從不檢討自己的代表人物。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九近日與總統蔡英文為港版國安法隔空交火，8日上午再次砲轟「蔡英文為什麼不檢討自己？」對此，民進黨晚間拿「馬王政爭」為例反擊，並強調「你從來都不知道自己的問題是什麼，才留下許多問題讓國民黨承受，好險你已經卸任了」。

民進黨表示，拿總統的憲政份際來說，當總統可以關心司法政策，但不能介入司法個案，這簡單的憲政常識，一般人都懂，不必讀法律系。

民進黨指出，「所以，當你在評論大法官可不可以參與和民間司改團體的政策溝通時，不要忘了中華民國打從民選總統以來，唯一一件，也是最嚴重的總統介入司法案件，就是你當年把檢察總長叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵。」

民進黨表示，直到今天，馬英九還沒有因為這件事向國人道歉，反而找別的議題模糊焦點，這並無法抹去馬英九就是那個歷史上唯一。

至於馬英九的八年執政表現，民進黨拿出國際媒體「經濟學人」2012年題為「Ma the bumbler」的報導嘲諷。民進黨指出，國際媒體已經有清楚的定論，就不多討論，「而港版國安法能不能等同民主國家的國安立法，你的老師會告訴你」。

民進黨則拿出馬英九恩師孔傑榮（Jerome A. Cohen）的說法打臉，他表示，「每位法律教授都應該知道，契約是指雙方自願簽訂的合約」，過去也許有人會樂觀地認為，《基本法》是一種社會契約，但新的港版國安法卻完全不是這樣。

孔傑榮說，港版國安法不但秘密起草，而且條文還極為含糊，是一道不讓民眾談判政治和社會局勢的命令，頒布後立刻削弱香港的自由，香港當局會認為：「按我們說的做，你會過得很好，甚是會高興」，但這會讓當地的人們甚至逐漸失去保持沉默的自由。

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