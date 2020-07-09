把關大巨蛋消防、容留、交通問題　柯文哲：勇敢承擔、讓錯誤停止循環

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

大巨蛋工程延宕5年後即將復工，台北市長柯文哲8日率市府團隊開記者會對外釋疑；柯文哲強調會勇敢承擔、讓錯誤停止循環，而市府的原則就是「不刁難、不放水，給市民朋友一顆安全、好用的蛋」，將秉持公開透明原則，所有都審、環評會議都採線上直播，讓大眾直接監督。

柯文哲表示，2015年5月14日，發現大巨蛋沒有按圖施工，依法下令停工，停工決策，獲得最高行政法院的支持。五年來，整個大巨蛋園區，經過七次都審、兩次環差審議、兩次防火避難性能設計認可，光是內政部的性能審查，就花了整整三年。

在場館容留人數過高的部分，北市府調整後，讓容納人數大幅下降，定在59833人的天花板、優化了消防救災動線、增加避難空間，每一個細緻的調整，都是為了人民的安全把關。

▲大巨蛋復工後內部改善規劃。（圖／翻攝柯文哲臉書，下同）



對於大巨蛋營運，可能引發的交通壅塞、環境衝擊，北市府做了完整配套，包含大巨蛋園區基地內縮，保留忠孝東路、光復南路的幹道寬度，來避免塞車，所有大客車上下客、停放位置也都作了研究。

另外，也提升了大巨蛋的消防性能，從原先僅規劃1個防火區劃，調整為14個防火區劃，並增設8個逃生梯，分別是停車場6個，影城2個。



柯文哲強調，還要把前任市府簽約時，留下的種種不平等條約，扭轉成超額利潤來回饋市民，希望大巨蛋園區能夠更符合公眾期待、BOT契約精神、以及公益使用目的。



柯文哲表示，這五年來與市府團隊積極面對問題，大巨蛋才有機會改善；「因為勇敢承擔，才沒有讓錯誤複製循環」，未來，希望能與大眾在正確、透明的資訊下，就事論事的進行討論，讓整座城市得以繼續向前。



柯文哲希望大巨蛋的未來，不只被視為一個市民休閒活動中心、當所有人經過它，無論身處其中、或抬頭眺望，都能看到一個新的城市文化，象徵著政府絕不應付、不推諉的決心與勇氣。