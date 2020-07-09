柯文哲2018捲「活摘器官」疑雲　還被葛特曼指是「騙子」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）



政治中心／台北報導

台北市長柯文哲於2018年競選期間，遭《屠殺》作者葛特曼指涉器官買賣，更形容柯文哲是個「Liaer」（騙子），憤而向對方提告，在葛特曼出庭作證說明後，今年3月份判決處分出爐，北檢認為全案事證不足，因此不起訴。另外，出版商蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝告柯妨害名譽部分，也不起訴。如今，柯文哲9日將赴北檢說明此案。

根據北檢3月份判決處分指出，柯文哲被告發的內容主要是根據《屠殺》中的第9章內容，柯在2004年到2008年間，多次前往大陸教授葉克膜技術，並在2008年4月間參加江蘇省無錫市人民醫院的心肺移植高級研討會，而研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布，涉嫌活摘法輪功學員器官者。

事後，台北地檢署傳喚該書作者伊森‧葛特曼(Ethan Gutmann)、出版商蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝等人作證後，認為全案事證不足，今年3月判決處分不起訴；另吳告柯妨害名譽部分，也不起訴。

葛特曼在2018年10月間出庭作證，相關內容確實是訪談柯文哲所得，但葛特曼印象中，柯只是中間人，沒有說柯是器官仲介，柯也沒說過大陸的移植器官來自於法輪功學員，此外，柯在訪談中說，希望大陸可以用器官移植系統，建立資料庫，但是大陸根本不想用。

整起事件於2018年10月2日，葛特曼來台召開國際記者會，面對民眾以英文發問，「Do you think Dr.KO is a liar？」，葛特曼想了一下之後，點頭表示「Yes」，引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示，「他給我解釋清楚，他這Liar到底是怎麼一回事，不解釋清楚我就告他，就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」儘管柯文哲要求道歉，但未獲葛特曼回應，柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴，事發兩年後，柯文哲9日將前往北檢說明，並發表聲明。

▲屠殺作者葛特曼來台國際記者會。（資料照／記者呂佳賢攝）