柯文哲2018捲「活摘器官」疑雲　還被葛特曼指是「騙子」

政治中心/台北報導

台北市長柯文哲於2018年競選期間,遭《屠殺》作者葛特曼指涉器官買賣,更形容柯文哲是個「Liaer」(騙子),憤而向對方提告,在葛特曼出庭作證說明後,今年3月份判決處分出爐,北檢認為全案事證不足,因此不起訴。另外,出版商蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝告柯妨害名譽部分,也不起訴。如今,柯文哲9日將赴北檢說明此案。

根據北檢3月份判決處分指出,柯文哲被告發的內容主要是根據《屠殺》中的第9章內容,柯在2004年到2008年間,多次前往大陸教授葉克膜技術,並在2008年4月間參加江蘇省無錫市人民醫院的心肺移植高級研討會,而研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布,涉嫌活摘法輪功學員器官者。

事後,台北地檢署傳喚該書作者伊森‧葛特曼(Ethan Gutmann)、出版商蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝等人作證後,認為全案事證不足,今年3月判決處分不起訴;另吳告柯妨害名譽部分,也不起訴。

葛特曼在2018年10月間出庭作證,相關內容確實是訪談柯文哲所得,但葛特曼印象中,柯只是中間人,沒有說柯是器官仲介,柯也沒說過大陸的移植器官來自於法輪功學員,此外,柯在訪談中說,希望大陸可以用器官移植系統,建立資料庫,但是大陸根本不想用。

整起事件於2018年10月2日,葛特曼來台召開國際記者會,面對民眾以英文發問,「Do you think Dr.KO is a liar?」,葛特曼想了一下之後,點頭表示「Yes」,引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示,「他給我解釋清楚,他這Liar到底是怎麼一回事,不解釋清楚我就告他,就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」儘管柯文哲要求道歉,但未獲葛特曼回應,柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴,事發兩年後,柯文哲9日將前往北檢說明,並發表聲明。

