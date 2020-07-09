　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／遭葛特曼批「騙子」　柯文哲出庭後發表聲明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

2018年市長選舉，《屠殺》作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案，還批評柯文哲是個「騙子」，讓柯文哲怒告妨害名譽。柯文哲將在9日上午10時親自前往台北地檢署說明，預計會後發表聲明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

據了解，柯文哲提告後，一向都委由律師說明，明天柯文哲難得出面說明，並將透過聲明表達他對這個案子的態度，柯文哲大動作出面說明的舉動，也令外界格外關注。對於為何柯文哲要親上火線說明？北市副發言人黃瀞瑩僅說，明天柯文哲本人會親自統一說明，不願多回應。

葛特曼於2018年10月2日來台召開國際記者會，面對民眾以英文發問，「Do you think Dr.KO is a liar？」，葛特曼想了一下之後，點頭表示「Yes」，引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示，「他給我解釋清楚，他這Liar到底是怎麼一回事，不解釋清楚我就告他，就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」

儘管柯文哲當時要求24小時內道歉，但未獲葛特曼回應，柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴，柯文哲提告後隔日，葛特曼即主動到台北地檢署接受偵訊，葛特曼訊後請回，並已出境。事發一年後，柯文哲9日到北檢說明，並發表聲明。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／經濟部宣布：駁回大同新任董事變更登記
比特犬「恐怖攻擊」32秒！一家5口椅子猛砸拉不開　小黑血肉迸
無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…「改名」拒賠百萬：有事去跟法官說啦
何鴻燊「明年才下葬」暫放殯儀館　棺木價值3千萬！網嘆：一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

北市1280月票搭破萬的「何方神聖」有2人　「從早搭到晚」無違規

「加快紓困3.0！」國民黨轟：林佳龍只會用檢討人民掩飾無能為力

柯文哲面帶笑容進入北檢　想直球對決葛特曼？秒回「當然！」

LIVE／三軍聯合「反登陸作戰操演」　中部海灘實彈發射

LIVE／遭葛特曼批「騙子」　柯文哲出庭後發表聲明

唐鳳義大利線上開講！台灣防疫成功靠3大要素　「幽默」是重要關鍵

把關大巨蛋消防、容留、交通問題　柯文哲：勇敢承擔、讓錯誤停止循環

柯文哲2018捲「活摘器官」疑雲　官司纏兩年葛特曼不起訴

壓垮「參審制」！林為洲：蔡英文訓斥大法官那一刻...司法體系已崩解

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

北市1280月票搭破萬的「何方神聖」有2人　「從早搭到晚」無違規

「加快紓困3.0！」國民黨轟：林佳龍只會用檢討人民掩飾無能為力

柯文哲面帶笑容進入北檢　想直球對決葛特曼？秒回「當然！」

LIVE／三軍聯合「反登陸作戰操演」　中部海灘實彈發射

LIVE／遭葛特曼批「騙子」　柯文哲出庭後發表聲明

唐鳳義大利線上開講！台灣防疫成功靠3大要素　「幽默」是重要關鍵

把關大巨蛋消防、容留、交通問題　柯文哲：勇敢承擔、讓錯誤停止循環

柯文哲2018捲「活摘器官」疑雲　官司纏兩年葛特曼不起訴

壓垮「參審制」！林為洲：蔡英文訓斥大法官那一刻...司法體系已崩解

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

JYP選秀連「人品」都打分數！首支全櫻花妹女團NiziU 9人實力解析

就要更大！Reebok傳奇新作Interval Double Logo系列翻「倍」玩

籃網再簽畢斯利！搶救全隊僅75場季後賽經驗　孤狼與KD關係緊密

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

全新賓士S-Class換裝XXL大螢幕　未來還會推出插電式油電版本

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

快訊／大同新董事登記遭駁回！經濟部揭示公司派「三不原則」

嗆越南新住民女「依親的還那麼自大」　退休公務員下場曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

月票搭破萬「不誇張」！成大教授酸柯文哲

快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

港版國安法公文寄來　陳其邁：碎紙機碎掉

王時思想家了！台南市副市長任職到15日

陳其邁哽咽：我會拚命往前跑　跑到我倒下為止

北市估YouBike明年底全面升級2.0…但仍保留120站1.0系統

寶貝被江啟臣嫌舊又過時　馬英九氣噗噗

年輕人不投民進黨原因曝光　蔡英文桃竹支持者較多

蔡英文「訓誡」大法官沒錯？　林濁水：太慘了

萬安演習14日下午1:30至2:00登場

快訊／海軍初步調查楊少校輕生　對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

圖解「郵局」領三倍券！單號雙號分不清　4個QA看完一次上手

高雄議會分裂　江啟臣：保不住議長我沒臉當黨主席

更多熱門

相關新聞

即／柯文哲不滿被罵「Liar」　親赴北檢提告

即／柯文哲不滿被罵「Liar」　親赴北檢提告

台北市長柯文哲在2018競選連任期間，美籍作家葛特曼在台發表《屠殺》中文版，質疑柯文哲介紹病患到大陸接受活體器官移植，葛特曼並抨擊柯是「Liar(騙子)」，柯委由律師控告葛特曼涉嫌加重誹謗，今天親自到台北地檢署接受檢察官訊問。

把關大巨蛋公安　柯：勇敢承擔、讓錯誤停止循環

把關大巨蛋公安　柯：勇敢承擔、讓錯誤停止循環

柯2018捲「活摘器官」疑雲　官司纏兩年葛特曼不起訴

柯2018捲「活摘器官」疑雲　官司纏兩年葛特曼不起訴

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

月票搭破萬「不誇張」！成大教授酸柯文哲

月票搭破萬「不誇張」！成大教授酸柯文哲

關鍵字：

柯文哲葛特曼

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

蕾菈立遺囑道歉父母親！

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面