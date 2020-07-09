LIVE／遭葛特曼批「騙子」　柯文哲出庭後發表聲明

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

2018年市長選舉，《屠殺》作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案，還批評柯文哲是個「騙子」，讓柯文哲怒告妨害名譽。柯文哲將在9日上午10時親自前往台北地檢署說明，預計會後發表聲明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

據了解，柯文哲提告後，一向都委由律師說明，明天柯文哲難得出面說明，並將透過聲明表達他對這個案子的態度，柯文哲大動作出面說明的舉動，也令外界格外關注。對於為何柯文哲要親上火線說明？北市副發言人黃瀞瑩僅說，明天柯文哲本人會親自統一說明，不願多回應。

葛特曼於2018年10月2日來台召開國際記者會，面對民眾以英文發問，「Do you think Dr.KO is a liar？」，葛特曼想了一下之後，點頭表示「Yes」，引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示，「他給我解釋清楚，他這Liar到底是怎麼一回事，不解釋清楚我就告他，就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」

儘管柯文哲當時要求24小時內道歉，但未獲葛特曼回應，柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴，柯文哲提告後隔日，葛特曼即主動到台北地檢署接受偵訊，葛特曼訊後請回，並已出境。事發一年後，柯文哲9日到北檢說明，並發表聲明。