穆斯林買星巴克狠遭羞辱…驚見杯身寫下「ISIS」　店家回應超瞎

▲艾莎看到杯身被寫下ISIS。（圖／翻攝自推特／Licypriya Kangujam）

記者丁維瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州穆斯林女子艾莎（Aishah）1日到一家商場的星巴克點飲料，考量到店員可能不會寫她的名字，她多次向對方複述。然而拿到咖啡後，上面竟寫著「伊斯蘭國」（ISIS），讓她氣得提出申訴。

《華盛頓郵報》報導，19歲的艾莎當時戴著頭巾與面罩，到聖保羅（St. Paul）一家連鎖商場Target內部的星巴克買飲料，拿到咖啡後，杯身上竟寫著ISIS，讓她相當震驚。美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）明州分會執行主任胡賽因（Jaylani Hussein）說明，艾莎語速緩慢且多次提到了自己的名字。

根據胡賽因說法，艾莎看見杯身被寫上極端組織的名稱，她詢問店家主管是怎麼回事，但她卻僅被告知，有時店員會弄錯顧客的名字。艾莎告訴CNN，不管如何，咖啡師絕對不可能聽成ISIS，她的名字並不罕見，她當時也重複說了多次。

They said it was ONLY A MISTAKE and compensated her by giving a free drink and a $25 gift card. Wth is that?!? Sure, "Aishah" sounds like "ISIS" right Seriously??? @Target@Starbucks #Target #Starbucks

https://t.co/z6BYtmQBmg — Denisse ♡ (@denisselvd) July 8, 2020

艾莎離開店面前，拿到新的飲料與25美元的禮品卡；她事後對Target提出歧視申訴。Target則透過聲明致歉，同時說明已對此事進行調查，相信這不是故意的行為，「我們正與團隊成員採取適當的舉措，包括安排額外的訓練，確保不會再發生類似事件。」

星巴克一名代表拒絕回應此事，僅證實涉事員工替Target工作而非星巴克。胡賽因認為，商場的道歉不能彌補錯誤，「很顯然的，這是一名穆斯林女子，她說著流利的英語，沒有口音。」CAIR要求，商場應開除16歲的咖啡師以及主管。

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