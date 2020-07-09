新加坡明天國會大選　反對黨黨魁嘆：民主落後台灣太多不能比

▲反對黨新加坡民主黨黨魁徐順全 。（圖／翻攝自facebook／徐順全）



文／中央社記者黃自強新加坡8日專電

新加坡大選倒數計時，朝野全力衝刺拜票，參選的反對黨新加坡民主黨黨魁徐順全指出，將努力奮鬥儘量推動讓新加坡變成比較民主的社會與國家。他並稱許台灣的民主發展。

這屆大選朝野共11個政黨192名候選人，競逐包括單選區與集選區共93席國會議員，其中，反對黨新加坡民主黨參選11席。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，確保國會有少數種族代表。

徐順全投身大選多年，迄今仍努力不懈盼獲選民認同進入國會，他在6月30日大選提名日後即勤走選區。無論清晨上班與黃昏下班時間，都能看到他在武吉巴督地鐵站外與選民互動。

徐順全角逐武吉巴督單選區，將對決執政黨人民行動黨推派的候選人穆仁理。

身為台灣女婿的徐順全今天告訴中央社記者，從1992年踏入政壇迄今約28年。他一步一腳印始終如一。

他指出，昔日大選沒有網路的時代，只能單純依賴報社新聞報導，如今有了社群網路平台，情況比以前好一點。目前大選進入最後關頭，只能一步一步來，結果仍待分曉。

徐順全認為，這屆大選拜社群媒體平台蓬勃發展之賜，選民比較能夠了解他們的理念與想法，以及所要推動的政策。選民目前會比較支持反對黨，這和以前相比差很多。

▲徐順全與選民以「觸肘」方式取代握手致意。（圖／翻攝自facebook／徐順全）

對於參選國會議員，徐順全說，家人的支持是非常重要的，如果沒有家庭的支持是很難持續這條從政之路。

另外，徐順全受訪指出，新加坡與台灣的民主是不能比的，真的是差太多了。大選只有9天的競選期間，這要他們如何與選民聯絡，目前只能依靠網際網路。

第13屆國會大選受武漢肺炎疫情影響，傳統群眾造勢大會營造選戰氣氛的場景不復見，網路平台才是候選人競選過招的最重要舞台。

身為候選人的徐順全也跟上時代潮流，加強社群平台臉書（Facebook）更新速度，即時貼文與拍攝走訪選區拜票照片，抑或講述理念與政見影片，透過社群媒體進一步加強與選民溝通。

根據新加坡媒體報導，徐順全於2001年參選，後因破產無法參與2006年與2011年大選。他於2015年大選中角逐荷蘭—武吉知馬集選區，不敵當時擔任環境及水源部長維文率領的人民行動黨競選團隊。

徐順全與穆仁理曾於2016年補選交手。當時擔任武吉巴督單選區議員的王金發由於婚外情事件辭職，穆仁理代表執政黨參與補選，結果穆仁理以61.23%得票率獲勝。

新加坡7月10日大選，6月30日大選提名日後進入長達9天競選活動，明天是投票前一天，也是所謂的「冷靜日」，禁止朝野候選人進行競選活動。這屆大選符合投票資格選民265萬3942人，包括近23萬名的年輕首投族群。