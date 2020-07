台女故意對保全打噴嚏　「新加坡犯2罪」下場悲劇了

▲新加坡實施嚴格防疫規定,一名台籍女子因為朝人打噴嚏遭起訴。(圖/資料照片)

記者趙蔡州/綜合報導

一名46歲台灣籍孫姓女子日前在新加坡商場逛街時,因為不滿被保全要求戴上口罩,故意朝保全打噴嚏、嗆聲要對方閉嘴,最後被當地檢方依2項罪嫌起訴。由於孫女6月30日已經認罪,新加坡法院7月28日將宣布判決,2項罪名最高可處12個月徒刑及7500新加坡元(約新台幣15.8萬元)罰金。

根據新加坡《海峽時報》報導,46歲孫女今年4月12日帶著10歲兒子到新加坡愛雍‧烏節(ION Orchard)商場逛街,在入口處填好供防疫追蹤的個人資料後,被商場保全提醒必須要戴口罩才能進入,她卻只拿出身上的絲巾遮住口鼻,保全見狀只好拒絕放行。

孫女被保全阻止後當場暴走,先故意朝對方打噴嚏,用英文嗆聲「You get it? You get it already(你懂了嗎?你已經懂了吧)」,接著拿出護照大罵「I am China! I am Taiwan」,離開前還想把個人資料刪除,但該行為仍遭保全阻止,氣得她再嗆「Shut up! Do your work(閉嘴,做好你的工作)。」

▲烏節路商場ION Orchard。(圖/翻攝Google map)

孫女事後被新加坡檢方依騷擾他人、魯莽行為危害他人生命安危等罪嫌起訴。孫女到案後一度承認犯行,不料出庭時說詞反覆,甚至一度改口否認,直到6月30日才終於認罪。

新加坡法院28日將宣布判決,2項罪名最高可處12個月有期徒刑及7500新加坡元(約新台幣15.8萬元)罰金。