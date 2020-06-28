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拒絕婚前愛愛！渣男友竟「性侵9歲女兒洩慾」　無辜：我在做夢

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲36歲男因女友拒絕婚前發生關係，竟性侵對方9歲女兒洩慾。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫123RF）

記者蔡儀潔／綜合報導

新加坡一名36歲的送貨員因不滿女友拒絕婚前性行為，又不被對方母親認可，竟然多次性侵對方的9歲女兒！這名獸男近日被判坐牢22年、執行鞭刑24下。

據《早報》報導，該名送貨員2012年透過臉書認識了女童母親，對方獨力撫養2個女兒和1個兒子，兩人交往期間，他與3名子女日漸熟識，特別是9歲的大女兒感情最深，甚至把他當成父親看待。

然而女童母親因宗教信仰，拒絕婚前與男友發生性關係，但當送貨男提出結婚要求時，女子的母親又不支持從中阻撓。這引發送貨男不滿，憤怒的他在得知9歲女童是外婆最疼愛的外孫女後，決定以性侵女童的方式進行報復行動。

送貨男於2016年2月26日至2017年4月28日期間，趁屋裡所有人睡著時，用棉被蓋在他和女童身上，然後用手指性侵女童私處。到了2017年4月27日，女童母親因住院，叫男友到家裡照顧女童和她的弟妹，送貨男隔天晚上再度性侵女童。

9歲女童忍無可忍，將自身遭遇告訴學校老師，案件才得以曝光。心裡創傷報告顯示，女童一直處在害怕的狀態，擔心獸男會對她做出越軌的事，每次回想事發經過都會流淚。

送貨男被捕後，求情說是自己不夠成熟才會犯錯，身為大人卻沒有保護女童十分愧疚。不過控方在陳詞時說道，被告濫用女童給予他的信任犯案，被女童質問時還說謊，稱自己當時在做夢，求法官判被告坐牢24年鞭打24下。

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