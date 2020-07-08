用餐限90分鐘她吃了4小時　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！業者抓狂報警

記者張君豪／台北報導

松山區竟出現一名霸桌白吃白喝的惡劣大媽！從今年5月起，一名楊姓婦人（49歲）陸續在台北市知名韓式料理店、吃到飽火鍋店消費，婦人進入餐廳後大點高檔海鮮、牛肉大快朵頤，但事後卻以身上沒帶錢、沒辦法付錢為由賴帳，起初有店家不想計較了事，但楊女越來越誇張，白吃一家又一家，上月9日遭到白吃的火鍋店家難忍她吃霸王餐且霸桌長達4小時惡行，憤而報警處理。

▲身穿粉紅色上衣、專吃霸王餐的大媽吃白食過程全遭店內監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身穿粉紅色上衣、專吃霸王餐的大媽吃白食過程全遭店內監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區松山警方受理案件調查，發現楊姓婦人從今年5月起就陸續在某韓式料理餐廳、知名火鍋店用餐，消費金額均超過千元新台幣，但她吃完餐點後就跟店家說她沒錢付帳，第一間韓式料理店業者隱忍不願意提告。

但楊女食髓知味，6月初又前往南京東路5段某知名餐廳大吃霸王餐，最誇張的是她6月8日到松山區某火鍋店消費約1500元，但店內用餐時間僅90分鐘，她卻疑似霸桌行徑用餐超過4小時吃白食，店家決定報警向楊女提告詐欺罪嫌，警方證實案件受理將依規定將這名專吃霸王餐女子函送法辦。

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