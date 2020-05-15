「你才兩瓶牛奶」古意哥一聽...秒讓大媽先結帳　超大bug戳笑萬人：職業牽魂

▲再怎麼說，也是讓買少的人先結吧。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前到好市多買兩瓶牛奶，在等待結帳時，後方大媽看他買得少，表示應該讓她先結帳，這位古意哥聞言，二話不說轉身排到後面，事後他越想越不對勁，自己竟然傻傻被誤導了。

網友在爆怨公社發文提到，前幾天他到好市多買牛奶，排隊到一半時，後面阿姨突然說，「你才買兩瓶牛奶，應該先讓我結帳，我的東西比較多。」

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由於當下他忙著和朋友講電話，這番話讓他腦波頓時減弱，自動移到大媽後面去，彷彿被牽魂了，「後來想想不對啊， 我東西才兩瓶，應該我先結比較快，為什麼東西少的要讓東西多的先？」

▲所以講電話時，很容易被人家牽著走。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

po文一出，狂吸上萬人按讚，網友們紛紛笑回，「被大媽拐了一道」、「也太容易被說服了吧」、「這一切都是套路」、「下次別滑手機，被趁虛而入了，薑還是老的辣」、「哈哈哈那阿姨心裡一定在想，年輕人就是年輕人」、「好好笑我也有遇過，一時無法反應就說喔喔好啊，傻眼貓咪」、「阿姨是不是給你下藥了」。

另外，不少人搖頭感嘆，「反正她的時間也不多了，就當做好事」、「台灣阿桑總是不會讓我失望」、「奇怪的人越來越多了」；還有一票網友秒懂，直呼「滑手機不專心的當下真的很容易被呼嚨」、「聽說人在講電話時，拿什麼東西給他都會接住」、「一心無法二用」。