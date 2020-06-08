女孩彎腰撿垃圾！　媽媽「尊嚴受辱」腳踏車撞開...再連甩3巴掌





▲女子惡行讓網友氣憤不已，紛紛要求她出面道歉 。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

見笑轉生氣！陸網近來流傳一段影片，疑似一名腳踏車大媽隨手丟垃圾，一名路過小女孩順手撿起來，沒想到這樣的善舉卻害自己惹禍上身，當場被大媽又撞又打。影片上傳網路後，許多網友都氣憤不已。

根據沸點視頻，一名目擊網友指出，大媽因為隨手扔掉的垃圾，被路過小女孩撿起來，感覺尊嚴受辱，竟然就用腳踏車狂撞對方好幾下，之後還氣不過，當街一連甩了好幾巴掌。

影片中可見，小女孩穿著校服，揹著書包，灣腰要撿起地上物品，但還沒撿到就被大媽用腳踏車撞開，一連撞了3下後，一邊大聲喝斥女生，一邊動手連打3巴掌，路人都嚇到停下圍觀。

目前具體情況有待調查，但很多網友都相當氣憤，「我看了好氣，真想上去把那女的頭髮一拉狠狠的還她兩個耳光」、「請人肉該女子，不要留情謝謝。」、「這女的有病吧」、「這種人一定要挖出來遊街示眾」、「小女孩父母看到怎麼想啊！！！我一天好心情沒了，把自己埋垃圾堆裡吧，你才是最大的垃圾」、「應該是家暴」。

西安警察8日下午通報，影片其實是母親體罰女兒。該位媽媽5日因為女兒擾亂課堂秩序又與其他學生發生糾紛，被學校2次約談，盛怒之下才在馬路上對女兒大聲怒罵與體罰。目前已對女子進行批評教育，並要求帶小女孩去看醫生。

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