　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲西藏,拉薩。（圖／路透社）

▲西藏拉薩。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國國務卿蓬佩奧宣布，美方將依據「西藏旅行對等法」，對部分中國官員實施簽證限制措施，中國稍早以「對等反制措施」加以回擊。中國大陸外交部發言人趙立堅說，由於美方的錯誤行徑，中方決定，對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

趙立堅今天下午主持中國大陸外交部例行記者會。他表示，中方對美方有關舉措表示堅決反對，「我們敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步的損害。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據中央社報導，美國國務卿蓬佩奧今天表示，由於中國持續系統性的阻撓美國外交官、記者及旅客前往西藏，造成雙邊待遇不對等，美方決定根據「西藏旅行對等法」，對涉入的中國官員施行簽證限制措施。

值得注意的是，在此之前因北京提出「港版國安法」，美國亦曾宣布對參與削弱香港自治的中國官員，實施限制簽證措施，以致中方6月29日決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」作為反制。

就此次西藏議題，趙立堅說，中國奉行對外開放政策，西藏是開放的西藏，從未作出限制外國人進藏的規定。

他還說，據不完全統計，2015年至2018年，西藏方面就已接待進行公務、旅遊、商務等活動的外國朋友近17萬6千人次。其中，遊客17萬5千人次，外交官約500人次，記者343人次。

趙立堅還舉例，美國駐華大使布蘭斯塔德也曾於去年赴藏參訪，和自治區人民政府多個部門座談。但他也說，考慮到西藏特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取了一定的管理和保護措施，這完全必要，也無可非議。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
桃園嫩妻一夜未歸…醋夫拿桿麵棍打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結
2020世界最好用護照排名出爐！台灣名次曝光　第一名免簽國數
林志玲罕見反擊酸民！公開最新自拍近照　「尖臉大眼」網：以為是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血！爆多人飆高音喪命…有這類症狀要小心

美女主播年賺2000萬！從小順「根本人生勝利組」…私下慘到：偷偷寫下遺書

洪災肆虐！沖毀陸明代500年古橋　武當山五龍宮等130處文物告急

「我殺人了」女老師趁閨蜜熟睡　深夜對臉狂砍8刀！渣男引爆暗黑血案

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血！爆多人飆高音喪命…有這類症狀要小心

美女主播年賺2000萬！從小順「根本人生勝利組」…私下慘到：偷偷寫下遺書

洪災肆虐！沖毀陸明代500年古橋　武當山五龍宮等130處文物告急

「我殺人了」女老師趁閨蜜熟睡　深夜對臉狂砍8刀！渣男引爆暗黑血案

【奧斯塔羅】面對現實社會　目前的你是真的開心嗎？

二軍交流賽／朱祥麟雙響　味全3轟擊退台北興富發

影像曝！3歲女童疑遭性霸凌血染內褲　幼兒園回應：沒拍到關鍵畫面

得意狗好朋友繪畫比賽徵件近2000件　入圍名單公布搶先看

迎A股牛市　投信：A50投資買點到

桃園嫩妻一夜未歸…醋夫「桿麵棍K頭」打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結婚生子

全中運台東代表隊由饒慶鈴親自授旗　參與者每次補助500元

展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

桃園聯結車失控撞斷電桿！住戶停電　駕駛稱「陽光刺眼」肇禍

雲林婦冰屍377天終於入塔為安　慈善團體捐35萬元功德圓滿

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

湖北水庫變形　2.9萬人緊急撤離

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

貴州公車衝入水庫「21人死亡」！網看畫面傻：故意的

內蒙古1人染鼠疫　有機率人傳人

港國可要台組織提供資料　不從罰款

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身

無辜少女被「跳樓男」砸死！

美女主播年賺2000萬！私下慘到：偷偷寫下遺書

貴州滿座公車自殺式衝進水庫！最後路線疑點超多

房仲偷車理由：想看破案速度有多快

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

耿爽最新動向曝光！陸網嗨翻

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

更多熱門

相關新聞

政院護航中火　比港版國安法粗糙

政院護航中火　比港版國安法粗糙

就在港版國安法誕生時，侵犯地方自治的事情也正在臺灣上演，臺中港邊的臺中火力發電廠前有臺中市議員絕食靜坐，抗議中央政府為了護航燃煤機組，違憲廢止了臺中市管制空污的〈生煤自治條例〉。

港教育局長：不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

港教育局長：不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

徐永明：港版國安法是「屬習主義」

徐永明：港版國安法是「屬習主義」

東京都知事小池壓倒性連任

東京都知事小池壓倒性連任

炫富網紅吸粉250萬！引來FBI下場曝光

炫富網紅吸粉250萬！引來FBI下場曝光

關鍵字：

西藏美國中國香港簽證限制中美關係中國大陸外交部趙立堅蓬佩奧

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

即／美國正式退出世界衛生組織

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面