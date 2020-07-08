反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

▲西藏拉薩。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國國務卿蓬佩奧宣布，美方將依據「西藏旅行對等法」，對部分中國官員實施簽證限制措施，中國稍早以「對等反制措施」加以回擊。中國大陸外交部發言人趙立堅說，由於美方的錯誤行徑，中方決定，對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

趙立堅今天下午主持中國大陸外交部例行記者會。他表示，中方對美方有關舉措表示堅決反對，「我們敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步的損害。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據中央社報導，美國國務卿蓬佩奧今天表示，由於中國持續系統性的阻撓美國外交官、記者及旅客前往西藏，造成雙邊待遇不對等，美方決定根據「西藏旅行對等法」，對涉入的中國官員施行簽證限制措施。

值得注意的是，在此之前因北京提出「港版國安法」，美國亦曾宣布對參與削弱香港自治的中國官員，實施限制簽證措施，以致中方6月29日決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」作為反制。

就此次西藏議題，趙立堅說，中國奉行對外開放政策，西藏是開放的西藏，從未作出限制外國人進藏的規定。

他還說，據不完全統計，2015年至2018年，西藏方面就已接待進行公務、旅遊、商務等活動的外國朋友近17萬6千人次。其中，遊客17萬5千人次，外交官約500人次，記者343人次。

趙立堅還舉例，美國駐華大使布蘭斯塔德也曾於去年赴藏參訪，和自治區人民政府多個部門座談。但他也說，考慮到西藏特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取了一定的管理和保護措施，這完全必要，也無可非議。

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