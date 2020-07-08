男假釋期酒駕「一審判2月」要入獄　二審判免刑：出獄兼2份工作…有在悔改

▲更生人假釋期間酒駕二審法官判免刑。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化張姓更生人(29歲)，假釋期間酒駕與機車擦撞，並與被害人和解，一審判處有期徒刑2月，張男出獄後，投入社會積極生活，還兼3份工作並與女友將組成家庭，請法官開恩再上訴，二審法官認為，張男犯罪客觀犯行情節尚非嚴厲，若因此撤銷目前假釋，須入監執行2年6月殘刑，可能扼殺其更生契機，改判免刑。

判決書內容指出，張男於2019年12月11日凌晨到台中市KTV歡唱喝啤酒，凌晨5點駕駛自小客車行經彰化市彰南路1段時，與騎乘機車的黃姓男子擦撞，警方據報後抵達現場，張男酒測值達0.36，被依公共危險罪送辦，張男與黃男達成和解，一審被彰化地方法院判處有期徒刑2月。

張男2013年因犯下毒品案遭判7年2月，2014年入監執行，2018年假釋出獄，出監後積極尋找工作，同時在五金行，台中知名餐飲店工作，還兼差計程車司機，也與女友感情穩定，有邁入家庭打算；足見張男出監後積極經營生活，盡力復歸社會。

二審法官認為，張男於監獄中度過超過4年期間，假釋出獄後，能快速且穩定地建立正常生活，實屬不易，張男於假釋期間故意更犯本罪，而撤銷目前假釋，須入監執行月2年6月之殘刑，是應考量其刑罰的必要性，尤其是否可能扼殺更生契機。

法官審酌，縱依刑法第59條規定酌減其刑為有期徒刑1月，被告仍須面臨撤銷假釋後之殘刑，被告倘入監執行殘刑，其此段期間努力重建穩定工作、生活又將歸零，當屬一般社會情狀下可資寬貸，認無嚴格追究必要，因此依刑法第61條免除其刑，並期能使被告藉此深刻反省穩定生活不易維繫，應珍惜假釋復歸社會機會，持續努力維持健全生活。

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