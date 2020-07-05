展示取締酒駕決心　台南新化警深夜威力巡邏

▲為宣示警察取締酒駕執法決心，由新化分局聯合新營、白河、學甲分局及保警大隊第一中隊警力，舉辦威力巡邏取締酒駕聯防勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為防制及遏阻酒駕情事，將取締酒後駕車列為重點執法勤務，為宣示警察取締酒駕執法決心，規劃大型取締酒駕專案勤務，由新化分局聯合新營、白河、學甲分局及保警大隊第一中隊警力，4日晚上9時30分舉辦威力巡邏取締酒駕聯防勤務。

在新化分局前廣場，由新化分局分局長許芳毅親自主持取締酒駕併區域聯防戶外聯合勤教，總計出勤警力47人，勤務人員於勤教結束後，即於新化區中山路、中正路、忠孝路等易生酒後駕車之路段展開威力巡邏，展現警察取締酒駕決心。

這次取締酒駕併區域聯防勤務，係為提升取締酒駕之密度與強度，全面針對轄區易生酒駕肇事、違規之路段及地點加強執法作為，兼顧防制事故雙重效益，進行掃蕩行動，強化機動巡邏攔檢，以達到全面淨化治安之效果，並於易生酒駕之路段實施路檢，攔查可疑人車，以遏止酒駕之發生。

新化分局長許芳毅表示，以區域聯防方式結合他轄優勢警力，以提升取締酒駕密度與強度，全面杜絕酒駕之風氣，同時藉優勢警力展現強力執法決心，嚴正執法並遏止酒駕車禍事故之發生，並呼籲民眾重視法令，切勿心存僥倖以身試法，並確實戒除勸酒習慣，落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，亦請業者應提供飲酒顧客必要之交通服務（如代叫計程車），養成「酒後不開車、開車不喝酒」的好習慣，共同維護交通安全。

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