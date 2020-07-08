男子騎車到派出所領司法文書　值班警機警識破酒駕告發扣車

▲48歲施姓機車騎士，前往市警六分局金華派出所領取司法文書時，被員警聞到身上有濃濃酒味，經酒測超標，被告發並扣車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

48歲施姓機車騎士前往市警六分局金華派出所，向員警領取司法文書時，值班員警聞到他身上有濃濃酒味，騎士領完信後，員警實施酒測0.19mg/L，雖未達公共危險，但仍超標，員警依交通法規告發並扣車，施男沒想到因自己酒後騎車到派出所領信，信領車被扣，還被開紅單，只能走路上班。

施男向員警表示，他於7月6日晚間8至10時起飲用啤酒，席間約飲用2-3瓶啤酒左右。7日一早7時許，他想起有信件寄存在派出所內，就想至工地上班前，先騎車去派出所領信，不料身上濃濃酒味被機敏員警許哲榮識破，警員以依法交通舉發並扣車。

金華所員警許哲榮是警專23期畢業，從警約14年，他觀察力敏銳，各項工作都相當投入，對各類案件也保持高度機敏，勤業務表現俱佳，去年功獎也在百支以上，因此施姓員警至派出所領信時，他立刻查覺到機車騎士有酒味酒容，並予以舉發。

警方說，許員手中拿的是「酒精檢知器」，外型像指揮棒，夜間可做指揮棒使用，也可協助員警初判有無酒精反應。駕駛人對檢知器吹氣，有酒精反應時，就會亮燈，沒酒精反應就不亮，但該設備只能測「有無酒精」，不能測酒測值，酒測值需另以酒測器吹氣測量。



市警六分局長陳錦文表示，警方執法實務上發現不少類似案例：民眾於前一晚飲酒過量或休息不足，隔日早上駕車上班時，仍有濃厚酒味，警方查獲時如酒測值超標，仍須依法舉發；若不幸發生交通事故，仍須負上公共危險的刑事責任。陳分局長呼籲民眾，飲酒仍須衡量身體狀況，切勿過量豪飲，並適度休息，以免影響隔日上班或生活作息。

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