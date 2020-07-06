與女友吵架後酒駕撞死人！前妻看他狂發抖「主動頂罪」：他能養兒子

▲一名男子與女友吵架後酒駕撞死人。（圖／翻攝自北青網，下同）

記者康心禹／綜合報導

江蘇泰州一名男子王某近日與女友吵架後藉酒消愁，雨夜酒駕不慎撞倒路上一名騎車人致其死亡。事發後，接到電話的前妻趕來，主動替王某頂罪，但隨即被民警識破。前妻在訊問中表示，「反正我沒什麼用，坐牢也沒關係，至少他（王某）還能養兒子。」

據《楚天都市報》報導，王某因瑣事與現任女友吵架，借酒澆愁後在雨夜酒駕，結果撞上了同方向行駛的一輛電動車，造成電動車車主當場死亡，事發後，他打電話告訴現任女友和前妻。

前妻李某到達現場後，看到前夫喝了酒，看起來昏昏的全身在發抖，既擔心又害怕的樣子，很擔心他坐牢，就表示「那你先回去吧，我來幫你頂罪。」王某聽到前妻這樣說之後，就和現任女友一起離開了。

警方到場後，李某便表示是自己犯下的罪行，但警方一番盤問之後，就發現了漏洞，因為李某根本就說不清楚自己是怎麼撞的，後來這個謊言快就被交警戳穿了。

李某後來表示，自己因為擔心兒子的撫養問題，以及法律意識淡薄，才會做出如此錯誤的決定，「反正我沒什麼用，坐牢也好，償命也好....至少這樣兒子還能讓他養下去。」

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