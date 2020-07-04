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最新研究：2／3酒駕初犯者為機車騎士　相較汽車駕駛女性比例較高

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▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲圖為警方實施酒測勤務畫面。（資料照／記者林世文攝）

政治中心／綜合報導

台灣酒駕防制社會關懷協會與台北市立聯合醫院松德院區共同舉辦「我國酒駕現況、酒駕導致之外傷型態及其處置研討會」，公布針對台灣酒駕初犯者進行的酒精使用型態及身心健康調查，其中就發現，三分之二的酒駕初犯者交通工具為機車，且機車騎士跟汽車駕駛相比，有較高比例為女性、未婚。

聯合醫院松德院區成癮防治科針對台北市酒駕初犯者所做的問卷調查，發現在597位酒駕初犯中，有52.3 ％的人為「酒精使用疾患」；34.4％的人可能有酒癮問題，「這兩類族群成了頻繁酒駕的重要因素」。

而針對另一份研究報告顯示三分之二的酒駕初犯者交通工具為機車一事，林森中醫昆明院區精神科醫師郭彥君指出，研究中發現機車騎士比起駕駛汽車者更為年輕，教育程度較低，且相較之下，也有較高的比例為女性、未婚；而駕駛汽車者相較於機車騎士(16.5％ vs.9.7％)有較高的高頻率酒駕者。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪則表示，酒駕嚴重的縣市，位在中南部與東部，「希望透過研討會中發表的內容與方法，推到中南部與東部」，且更要藉由公共教育方式，提醒各界關注酒駕防制的重要性。

此外，台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍也呼籲，酒駕醫療介入一直是本務，酒駕問題不是只有醫療，需法界、檢察官、社政、衛政加宣導，政府每個部門投入都還不夠，必須將飲酒與酒駕問題當作最嚴重問題來處理。未來也期許前往離島辦理，用適合的介入模式，共同解決酒駕問題。

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