昔批大港開唱低俗、昨喊復辦、今再改口...高閔琳酸李眉蓁：比白海豚還會轉彎





▲李眉蓁對大港開唱態度三度改口。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁對大港開唱很有意見，過去曾批大港開唱低俗下流，聽到陳其邁喊要復辦她改口支持，沒想到今天又再改變說法，稱對內容不能接受。對此，高雄市議員高閔琳大酸李眉蓁比白海豚還會轉彎。

陳其邁7日受訪時表示，若上任高雄市場要讓大港開唱復辦。曾經批評大港開唱「不雅粗俗又下流」的李眉蓁，聽到陳其邁說法後改口稱支持復辦，時隔一日，她受訪時又再改口，稱對大港開唱的內容不能接受。陳其邁發言人高閔琳痛批，「愛跟風又立場搖擺不定，比白海豚還會轉彎」。

陳其邁8日一早接受媒體採訪表示，李眉蓁對大港開唱的看法跟過去的韓國瑜一模一樣；過去李眉蓁在議會質詢大港開唱，跟著韓國瑜一起貶低藝術不流，現在又要針對文化表演藝術內容做審查，令人感到匪夷所思。

高閔琳強調，高雄的「大港開唱」是台灣最重要的音樂祭之一，不只是高雄在地的文化品牌，更是高雄這座城市十多年來共同的青春與記憶，打造無數搖滾樂迷、異鄉旅人對這座海洋城市的印象。

高閔琳指出，大港開唱目前平均一年約有6到7萬的參加人次，其中大約七成以上是外地樂迷前來高雄朝聖，一年可創造數億觀光產值。陳其邁除了主張恢復大港開唱，未來在亞洲新灣區落的高雄海洋流行音樂中心啟用後，高雄也將在獨立音樂、文化創意、數位內容、行銷規劃、跨界多媒體等多種領域持續挹注資源培育人才，讓已經成形的流行音樂與文化的產業與消費市場更加強壯。