網酸李眉蓁發「市長公開行程」是超前部署：她自行宣布當選了





▲李眉蓁活動預告自稱市長。（圖／翻攝自李雅慧臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前赴議會質詢時稱，「8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長」，引發熱烈討論。她7日在臉書預告隔日行程時，更是直接發「市長公開行程」，讓網友超酸留言，「（韓國瑜）魚的傳人」。

李眉蓁近日因為在質詢時發言「815換我當市長」讓她被網友狂酸自我感覺良好，沒想到7日她在臉書發文8日行程時，圖表上大大寫著「市長公開行程」，讓網友嘲諷距離投票還有一個多月她已經率先「自行當選」。

民進黨高雄市議員李雅慧就在臉書狠批，「自稱『市長』選民能有共嗚？？？李議員昨天總質詢自稱是下任市長，今天文宣索性直接寫市長公開行程，是小編太認真，還是候選人太天真？自稱市長確實有創意！不過，相信高雄市民期待的是認真談論政策的候選人，不是自嗨式的選戰模糊了焦點。」文末透過標記狠嗆李眉蓁，「會不會太ㄎ一ㄤ」

對於李眉蓁的「自行當選」，網友紛紛留言，「全世界最自我感覺良好的人」、「我現在懷疑她連作高雄議員的資格都沒有。」「就像韓粉叫韓國瑜總統一樣，可笑」、「好厲害的市長行程，跟前任有拼。」「又一個活在自己的世界的人，她辭職了嗎？不能帶職參選喔！」「比國魚更國魚」、「幻想症發作」。