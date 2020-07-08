　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網酸李眉蓁發「市長公開行程」是超前部署：她自行宣布當選了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李眉蓁活動預告自稱市長。（圖／翻攝自李雅慧臉書）

▲李眉蓁活動預告自稱市長。（圖／翻攝自李雅慧臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前赴議會質詢時稱，「8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長」，引發熱烈討論。她7日在臉書預告隔日行程時，更是直接發「市長公開行程」，讓網友超酸留言，「（韓國瑜）魚的傳人」。

李眉蓁近日因為在質詢時發言「815換我當市長」讓她被網友狂酸自我感覺良好，沒想到7日她在臉書發文8日行程時，圖表上大大寫著「市長公開行程」，讓網友嘲諷距離投票還有一個多月她已經率先「自行當選」。

民進黨高雄市議員李雅慧就在臉書狠批，「自稱『市長』選民能有共嗚？？？李議員昨天總質詢自稱是下任市長，今天文宣索性直接寫市長公開行程，是小編太認真，還是候選人太天真？自稱市長確實有創意！不過，相信高雄市民期待的是認真談論政策的候選人，不是自嗨式的選戰模糊了焦點。」文末透過標記狠嗆李眉蓁，「會不會太ㄎ一ㄤ」

對於李眉蓁的「自行當選」，網友紛紛留言，「全世界最自我感覺良好的人」、「我現在懷疑她連作高雄議員的資格都沒有。」「就像韓粉叫韓國瑜總統一樣，可笑」、「好厲害的市長行程，跟前任有拼。」「又一個活在自己的世界的人，她辭職了嗎？不能帶職參選喔！」「比國魚更國魚」、「幻想症發作」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／衛生局女墜樓亡爆案外案！徵信社情人節意外拍到她勾「已婚男
傳播妹幫男友慶生後到府接客　工程師家中「狂扭抽搐」暴斃..原
婆婆婚禮鬧場！「逼媳婦鑽子胯下」才准進門　新娘不結了…揭超瞎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九批蔡英文「從不檢討自己」　林俊憲酸：孤獨老人的自我介紹

一張圖秒懂怎麼領三倍券　「掌握4QA」一次就上手

民進黨中市黨部主委11日交接　黨員數暴增2千多人

川普聲明退出WHO　國民黨嗆蔡政府：有無爭取加入國際組織的備案？

踢爆蘇嘉全外甥涉弊案　國民黨團：經濟部竟列密件未懲處！

川普致函退出WHO　國民黨四問蔡政府：美國走了台灣怎麼辦？

網酸李眉蓁發「市長公開行程」是超前部署：她自行宣布當選了

雙城論壇視訊舉辦　柯文哲：減少很多尷尬

大巨蛋不符建築法規仍發照？　北市府：對遠雄特別嚴格沒放水

查1280不如查勞軍捐？柯文哲反諷黨產會：多年吃飯不做事？

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

馬英九批蔡英文「從不檢討自己」　林俊憲酸：孤獨老人的自我介紹

一張圖秒懂怎麼領三倍券　「掌握4QA」一次就上手

民進黨中市黨部主委11日交接　黨員數暴增2千多人

川普聲明退出WHO　國民黨嗆蔡政府：有無爭取加入國際組織的備案？

踢爆蘇嘉全外甥涉弊案　國民黨團：經濟部竟列密件未懲處！

川普致函退出WHO　國民黨四問蔡政府：美國走了台灣怎麼辦？

網酸李眉蓁發「市長公開行程」是超前部署：她自行宣布當選了

雙城論壇視訊舉辦　柯文哲：減少很多尷尬

大巨蛋不符建築法規仍發照？　北市府：對遠雄特別嚴格沒放水

查1280不如查勞軍捐？柯文哲反諷黨產會：多年吃飯不做事？

違章農地工廠照常營運　環團怒批經濟部公開「打假球」

公車司機恍神方向盤一偏　推擠路邊轎車撞電桿！驚悚變形照曝光

黑車停一晚從頭到尾遭刮！女騎士「來回走動」被拍到　車主親友團怒：不放縱妳

國銀搶攻越南市場好卡！11家排隊等升格分行　最久等15年沒著落

獨／衛生局女墜亡案外案　徵信社情人節意外拍到：她勾「已婚男長官」

防疫宅家「每天刺繡8小時、做麵包」　27歲女手痛慘變「肌腱炎」

台股站上12100點！台積電、聯發科帶頭衝　指數收12170點

《鬧著玩》不收了！2度發薪...浩子告假一個月帶妻小「放暑假」全台走透透

藏不住對迪士尼主題樂園的熱愛　大羅培茲向NBA主席提出挑戰

粉紅迷你氣泡水機搶市　24公分超小巧、飲料水也能用

政治熱門新聞

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」

港版國安法可管台灣　蔡英文：不排除反制

柯文哲再轟三倍券「收買人心」

陸戰隊操舟意外是因為海象？王世堅認同

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

中國醫藥大學改名？前校長這麼說

國民黨：蔡英文破壞憲政分際應向國人道歉

柯文哲轟三倍券沒用...丁怡銘用三格漫畫回擊：他加碼6億！

大巨蛋最快下周核發建照　遠雄：預計明年底完工

林為洲：川普都不能叫大法官去白宮

否認是李眉蓁背後推手　韓國瑜：提名過程我並未參與

更多熱門

相關新聞

台版九龍城寨最低單坪僅8萬　果貿社區「外人愛來住戶想走」

台版九龍城寨最低單坪僅8萬　果貿社區「外人愛來住戶想走」

高雄的巨蛋商圈堪稱是最精華的地段，不過距離漢神巨蛋僅僅5分鐘車程的「果貿社區」，卻是屋齡高達55年的老社區，外觀更與香港九龍城寨有幾分神似，特別的是，該社區年輕人外移嚴重，居民以老一輩居多，來老店拍照打卡的觀光客卻愈來愈多，形成「裡面的人想出去，外面的人想進來」的現象。

逾八成選紙本三倍券！柯轟「有唸書就知沒用」

逾八成選紙本三倍券！柯轟「有唸書就知沒用」

「裝冷氣誰先提」高市藍綠交鋒　鄭照新狂酸基進黨

「裝冷氣誰先提」高市藍綠交鋒　鄭照新狂酸基進黨

鳳山火車站工程嚴重積水！網譏：溼地公園

鳳山火車站工程嚴重積水！網譏：溼地公園

六都上半年交易年減2.1%　房仲：房市恐陷盤整

六都上半年交易年減2.1%　房仲：房市恐陷盤整

關鍵字：

李眉蓁陳其邁高雄市長市長高雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

即／美國正式退出世界衛生組織

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面