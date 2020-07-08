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陳致中說李眉蓁不參加辯論、進入中聯辦　呂謦煒嗆：嫖妓不用說清楚？

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▲▼ 陳致中被打臉 。（圖／記者洪正達攝）

▲陳致中就中聯辦、辯論會等議題抨擊李眉蓁，沒想到卻接連受到對方陣營的2位發言人連續打臉。（圖／翻攝鄭照新、呂謦煒臉書）

記者洪正達／高雄報導

高雄市長補選正如火如荼進行中，國、民兩黨在各大議題上攻防不斷，其中李眉蓁陣營的2名發言人呂謦煒及鄭照新接連在個人臉書指出，有關於8月1日即將舉行的電視辯論會，李眉蓁從頭到尾都沒說「不參加」，又說李根本沒進入中聯辦，不停指責又拿不出證據，烏龍爆料只會讓人失去信心，鄭照新甚至狂酸民進黨烏龍可以再多一點；呂謦煒則嗆陳致中，他被法院認證嫖妓的事跡，要不要出來對市民講清楚？

鄭照新表示，李眉蓁從沒來沒有和韓國於去過香港，要如何進中聯辦，難道要跳傘進去嗎？至於8月1日的電視辯論會，從頭到尾並沒有說不參加，陳致中不知在說什麼；至於呂謦煒也將炮口瞄準陳致中，表示都已經派人參加電視政見的協調會，陳致中是不知道還是裝糊塗？現在又將「進入中聯辦」扣到李眉蓁頭上，倒是陳自己被法院認證嫖妓，現在都還沒有對市民公開說明，又這樣烏龍爆料，只是讓人對民進黨的水準越來越失去信心。

陳致中為議會民進黨團幹事長，日前透過記者會直指李眉蓁不敢辯，又說8月1日電視政見辯論會，李眉蓁竟以行程很滿為由不出席，身為市長候選人，當然有責任公開說明自己的主張，請李多提自己的政見，別老是抄韓2.0又被打臉，也代表沒準做好準備功課。不過陳致中發文臉書後，立即就遭到李眉蓁陣營的2位發言人「連續打臉」。

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