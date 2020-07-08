「裝冷氣誰先提」高市藍綠交鋒　鄭照新酸基進黨「活在哪個平行時空」

▲鄭照新指出，裝冷氣的政見最早由韓國瑜提出，上任後還升級為冷氣機、清淨機的「雙機」裝設。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

行政院長蘇貞昌7日拍板定案「中小學2年後班班有冷氣」，決定編列第二期前瞻預算支應，政策一出後，許多曾與裝冷氣政策扯上邊的政治人物都浮上檯面，其中基進黨張博洋就拿出2018年高雄市長選舉公報，指出陳其邁當年早就提出「冷氣」政見，藉此說明陳不是「韓國瑜2.0」不過李眉蓁的發言人鄭照新表示，韓國瑜在當年的6月份就發表了校園裝冷氣的政見，狂酸張博洋不做功課，根本「洋」相盡出。

鄭照新表示，陳其邁的重點，根本不是校園裝冷氣而是「爭取中央補助」的話，反問陳在中央當了這麼久的副院長，既然自己在2018選舉公報說要裝冷氣，長達一年半卻對高雄雙機安裝中央補助隻字未提？重批陳其邁「難道輸了選舉就忘了對高雄的關懷」，副院長不正是有能力實踐補助的理想，為何又要等到都辭了副院長才來「爭取中央補助」？過去只要韓市長向中央爭取經費補助，就被說是卸責，如今向中央爭取補助的成了陳其邁「這不是韓國瑜2.0，什麼才是韓國瑜2.0」？

鄭照新強調，張博洋拿2019年的舊新聞，批評韓市府裝機進度僅一成，事實上韓市府全國首創校園雙機計畫（冷氣機、空氣清淨設備），分四年逐步完成裝設，2019年已完成34校，2020年規劃8月底完成裝設100校，除政府出資，企業也是主要贊助來源，另外，韓市府也積極與中央溝通，盼望中央支持與補助，提升學生學習效率，改善學習環境，拿舊新聞講早就改變的新進度，張博洋是活在那個平行時空？