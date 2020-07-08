大賣場買鞋架「MIC」！淘寶網見同商品「價差4倍」...網：台灣買有保障

▲該網友在淘寶上看到一模一樣的鞋架。（圖／FaceBook網友授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說「貨比三家不吃虧」，許多人在買東西時習慣比價，希望可以買到CP值最高的商品。日前一名網友開心到大賣場逛街，想要購買新鞋架，回家之後發現淘寶網上竟然有一模一樣的商品，價錢還便宜了697元，讓她直呼「果然要貨比三家才不吃虧呀」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，表示日前去大買場逛街，花了890元購入新的鞋架，回家後上淘寶網站，竟然看到一樣的商品，價錢只要人民幣45.9元（約新台幣193元），價差4倍多之外，商品還是「Made In China」，讓她不禁感嘆，「買東西果然還是要貨比三家」。

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▲花了台幣890元買，竟然是「Made In China」。（圖／FaceBook網友授權提供）

▲淘寶網上只賣新台幣193元。（圖／FaceBook網友授權提供）

貼文一出後，引起網友熱烈討論，「木頭材質分多種，一分錢一分貨，我一直相信這個道理」、「這就是為什麼大陸貨這麼搶手的原因」、「台灣貨跟大陸貨就有差，正台灣製造的，有在顧品質」、「買了就不要再比價，徒傷心」、「同張照片但可能料不一樣，我覺得你現場購買很正確」、「自己拿剪刀拿布剪一剪，最不吃虧啦」、「去大賣場還有冷氣吹還有退換貨服務」、「當買完東西千萬不要再比價了，小心血壓高！」

也有不少網友提到，淘寶的商品常常「圖文不符」，售後服務也較不完善，加上「運費」也是一筆支出，「別想太多，你買的東西可以摸得到品質，看得到商品，淘寶運費、服務、時間無法掌握，萬一是爛貨，可能還求助無門」、「如果一個月後還沒寄來 ，那就是另外一則故事了」、「台灣買有保障，不適合要換要退很乾脆」、「淘寶現在運費貴多了，有的算一算台灣買就好了」。