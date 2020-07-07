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三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母　下班看到新聞哭了

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▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾可帶健保卡去超商預購紙本三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

行政院規劃「振興三倍券」刺激消費，民眾可到四大超商預購紙本。對此，有一名超商女店員抱怨，系統當掉卻被民眾遷怒，「還有很多帶髒話、劈頭就罵我的，最難聽的還有直接問候我家母的」；甚至還有人要跟她借1000元預購，讓她直呼，「你沒錢，自己想辦法籌錢啊！以為店員月入百萬嗎？」

原PO今天（7日）清晨在「爆怨公社」臉書社團說，當初超商店員包口罩、賣酒精、預購口罩，其實她真的都覺得沒什麼，幾秒鐘的事情而已；老人家不會預購，她也是一步一步幫忙、教學，有問題也是講解到老人家聽得懂。

請繼續往下閱讀...

「但這次的振興券，完全磨光了我上班的耐心了」，原PO表示，她耐心教不會預購的客人，也對每位結帳的客人講解取券的方式，要帶什麼、取貨序號要在哪看，「為了避免取券日，有客人忘記怎麼取，我真的每個人都有提醒。」

▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三倍券預購系統偶有當機情形。（圖／記者周宸亘、陳涵茵攝）

▲7-11超商預購三倍券，系統當機。（圖／記者陳涵茵攝）

原PO指出，一直到預購第5天，系統一直當掉，預購客人的情緒也越來越不好，像是說「為什麼早上壞，下午又壞」、「我已經跑N家了，到底哪一家才可以給我預購」、「系統一直當掉，你們可以好好處理嗎」、「啊不是說修好了，怎麼又不能用」、「不是說21：30才修好，怎麼又超過時間，到底要不要過給人預購」、「妳不能先幫我預購，再幫其他人結帳嗎？」

「還有很多帶髒話、劈頭就罵我的，最難聽的還有直接問候我家母的」，原PO說，「我...賽你O的勒！系統問題！系統問題！系統問題！到底他O的要我怎樣，我又不是工程師怪我囉？？？」

原PO無奈表示，第6天預購就更猛了，直接把她當行動百科，像有客人說「欸欸欸，如果沒有健保卡的怎麼預購」、「我沒有繳健保費，可以用妳的幫我預購嗎」、「啊如果沒有1000塊的人怎麼辦」、「啊如果有中低收入的怎麼辦？」

原PO指出，還有人問她可不可以借1000塊，「說領券的時候還我1000元的券，是在哈囉？有完沒完？你家低收、你的小孩低收，到底關我屁事？你沒錢買券，又到底關我屁事？這些問題都自己去想辦法查啊！你沒錢，自己想辦法籌錢啊！以為店員月入百萬嗎？有錢也不會借你們啦。」

▼三倍券15日起上路。（圖／行政院提供）

▲▼振興三倍券。（圖／行政院提供）

▼三倍券超商預購流程。（點圖可放大／翻攝三倍券官網）

三倍券超商預購。（圖／翻攝三倍券官網）

原PO說，今天預購最後一天，「抱怨完繼續奮鬥。」但馬上有人貼出預購三倍券延長的新聞，讓她直呼「下班到現在才看到延長」、「唉，我剛剛打完文章新聞就跳出來了呢」，並附上哭臉表情符號。

對此，有同業留言，「我今天真的是忙到懷疑人生，有一個阿姨走進來就說要預購，問我怎麼用。我請她去ibon操作，居然回我，『蛤？還要自己用喔？』O，那妳吃飯要不要我餵妳吃啦，傻眼。」

其他人紛紛直呼原PO辛苦了，「奧客無極限，拍拍」、「這些問題真的是很值得飆髒話，辛苦了」、「做超商的都是神人，身心都是」、「15（號）才是可怕的開始，辛苦你們了。」

三倍券紙本預購可去四大超商，7/1至7/7帶健保卡去超商服務機台預訂，7/15至7/31至指定超商領取。由於預購狀況踴躍，經濟部6日宣布，7/8到7/12加開預購時段，7/22至7/31領取；另外，8/1至8/17也可預購，8/15至8/31領取。

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