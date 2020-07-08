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牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到史上最不爽　店家回應了

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牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到快氣死　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲當事人指控，店家當下淡定只說「喔，不好意思，那我幫妳重煎。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名女子到新化一間牛排館點7分熟牛排，吃了一半卻發現裡面是生的，向店家反映後認為對方服務不佳，「吃到快氣死！」不過，店家表示，是消費者說不用再重煎了，否認態度不佳，但對顧客造成不舒服致歉。

「有史以來這間店的服務跟態度應該是讓我最不爽的！」當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，一開始吃牛排都有熟，吃到一半發現越來越奇怪，一切開裡面根本沒熟，「真的很噁心，朋友都說這根本吃生肉吧？」

請繼續往下閱讀...

原PO說，告知櫃台人員，對方淡定只說「喔，不好意思，那我幫妳重煎」，看到那態度，直接跟她說「不用了，我不吃了」，「那感覺就很糟，你們知道嗎」；此外，晚間7時半濃湯就沒有，問服務生也回答沒了，明明休息時間是9時半，也不打算補。她還表示，吃到一半，服務生在洗廁所外的地墊，吃到快氣死、快爆炸。

▼店家表示，當下要幫消費者重煎，但對方說不用了。（圖／東森新聞）

牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到快氣死　店家回應了。（圖／東森新聞）

實際回到牛排店，員工接受《東森新聞》訪問表示，當下同仁對消費者說「不好意思，我們幫妳煎熟一點」，但對方說「不用了、不用了」，只是要告知他們而已。記者詢問，看到當事人PO網會不會鬱卒？員工回，其實他不知道也沒空看，「是我們總公司看到打電話來問我們，我說我們態度沒有很差啊。」

對於沒濃湯的部分，員工表示，「我們沒湯是我們的錯，但是我們有告知你7點進來，客人多吃完了」，至於會不會再補湯要看當時情形。至於被投訴顧客還在用餐，店員就一邊洗地墊；店家回應，當時接近打烊時間，先做整理工作，造成顧客不舒服表示歉意。

牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到快氣死　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲▼店家說，「我們沒湯是我們的錯。」（圖／東森新聞）

牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到快氣死　店家回應了。（圖／東森新聞）

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