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看著平板發呆！上班1天離職「甩法規討薪水」　老闆超無奈...網全怒了　

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▲▼ 炸物,鹹酥雞,鹽酥雞,油炸 。（圖／本報資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名炸雞店老闆上個月聘僱一位兼職員工，對方平日有正職工作，假日才能到班，怎料她才第一天上班，就心不在焉、始終狀況外，更在深夜傳訊息提離職，讓老闆措手不及，而對方理直氣壯的態度最令眾人傻眼，不禁怒道「台式草莓一捏就爛」、「這擺明了職場詐騙，一見面就拿法規出來的，應該是慣犯，而且吃過甜頭」。

老闆在爆怨公社提到，他們是賣炸雞的，當初對方6月期間應徵兼職人員，因為平日在旅行社上班，所以只能做假日，而且7月才能到職。

請繼續往下閱讀...

為了配合對方，老闆特地拜託工讀生，幫忙到7月再返鄉；沒想到，她上工第一天表現就不佳，「學習不專心，一直狀況外，教過了熊貓叫了要怎麼按，就一個確認鍵，也站在平板前面發呆。」

從對話截圖中可見，凌晨2點多，該名兼職員工突然傳訊息告知，「想一想決定我做到昨天喔！」接著隔天又問道，「請問7月4日薪水的部分是用匯的嗎？還是我找時間過去拿呢？」

▲看平板發呆！上班1天離職「甩法規討薪水」...老闆超無奈。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友紛紛替老闆抱不平，但也無可奈何。（圖／翻攝自爆怨公社）

同時，對方也有備而來，先是甩了勞基法法條，接著又說「我有打卡紀錄，所以你是知法犯法不給薪嗎？」一席話讓老闆無奈，表示「成年人了，有人在用Line說不做的嗎？妹妹，你在我認知裡還沒離職阿，要不要問問看公司，離職單怎麼寫」、「妳昨天曠職沒來上班喔」、「我們是10號發薪水，請10號下午4點過來領」

對此，網友們紛紛替老闆抱不平，「求職蟑螂無誤」、「來騙薪水的」、「現在的孩紙怎麼了」、「人不要臉天下無敵」、「這種就是擺明來弄你的啊」、「爛員工...臉皮超厚」。

不過，許多人也提醒，「她確實爛，但薪水一定得照給，沒辦法」、「第一天上班就要保勞健保、勞退了，你也要算一天的薪水給她」、「就算一天也該給薪水，自認倒霉吧」、「給一天的薪水，可以不用再看到她，我是老闆我覺得很划算耶」。

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