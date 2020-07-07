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蔡英文談司改上火！民團：法律人不要有法律人的傲慢

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▲▼司法院大法官被提名人行使同意權全院委員會 呂太郎 立委許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大法官呂太郎，日前到總統府內說明部分司改議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前大法官許玉秀投書媒體，指稱蔡英文總統曾在三月找司法院前秘書長、現任大法官呂太郎，到面前訓斥。當天在場的民間團體證實，當天談到司改議題時，蔡英文確實「有上火」。另外在場的兒童權益促進協會理事長王薇君也說，蔡英文要求司法院和法務部傾聽民眾聲音，也告訴官員「法律人不要有法律人的傲慢」

前大法官許玉秀近來聲援「陪審參審一併試行推動大聯盟」的行動，並投書媒體，指稱公民司改團體今年三月與蔡總統見面，抱怨司法院和民間團體的某些互動，總統不假辭色責罵在場的林輝煌秘書長，還命他立刻去把前任秘書長、現任大法官呂太郎找來；說呂在擔任秘書長任內，竟沒有和支持陪審制的民間團體好好溝通。

對此，當天也在場的民間司改會董事長、陪審參審一併試行推動大聯盟召集人林永頌指出，當時除了林輝煌，還有法務部長蔡清祥、政務委員羅秉成等人與會。林永頌指出，原本相談甚歡，但討論到最後議題是鑑定法制，司法院有草案會銜行政院，卻遲遲沒有結果；蔡總統質疑為何拖延，由於林輝煌初任秘書長，不清楚細節，蔡總統於是吩咐林通知呂太郎到場說明。「當天下大雨，呂太郎還是來了。」

林永頌接著說，蔡總統在會中提到，包含法官、檢察官等司法官，經常爆出問題，嚴重影響司法威信，衝擊司改，司法院應有更嚴謹的職務監督。民間團體當下肯定蔡總統的意見，但蔡總統顯然「有上火」，「坦白說是有發脾氣」。林永頌表示，呂太郎負責回答問題，但蔡總統未必是喝斥呂太郎，多是針對議題發言，但蔡總統「確實有生氣」。

另外同樣與會的「兒童權益促進協會」理事長王薇君也說，說蔡總統「喝斥」有點不妥，但蔡總統的確有「訓誡」，要司法院和法務部多傾聽民眾聲音，也告訴官員「法律人不要有法律人的傲慢」。
 

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