空軍士官蔡學良冤死案國賠再審駁回　蔡媽媽怨檢方沒幫忙

▲空軍士官蔡學良冤死國賠案，再審遭駁回，蔡母尤瑞敏哭訴。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍士官蔡學良2008年間在靶場中槍身亡，軍方以含槍自殺結案。蔡母尤瑞敏四處奔走，最後獲准國賠148萬餘元確定。蔡母日前提出新證據，聲請國賠再審。但經高院審理後，8日以程序上理由，駁回蔡母的國賠再審請求。蔡母隨即出面哭訴，抱怨檢方當時都未協助保存證據，她實在不能接受判決結果。

本案發生於2008年5月9日，蔡學良當時隨部隊至陸軍台東地區指揮部太平營區靶場進行T65K2步槍實彈射擊訓練，卻突然中槍當場身亡。翌日上午，法醫相驗認為是蔡學良口中含著T65K2步槍槍管飲彈自殺身亡，因此鑑定報告記載死亡方式是「自為」，軍方以他含槍自殺看待結案。

蔡母不服，提出民刑事訴訟，刑事部分軍事檢察署偵查最後做出不起訴處分。另外民事國賠訴訟部分，一審也駁回蔡母要求的600萬元國賠請求；但二審高等法院改認定蔡學良乃因「槍枝走火、意外身亡」，改認定空軍司令部有疏失，判准國賠148萬餘元確定。蔡母持續奔走，國防部也為本案作出實彈鑑定，而鑑定報告在今年初出爐，蔡母因此以發現新證據為由，請求提出國賠再審訴訟。

案經高等法院審理後，認為蔡母提出的鑑定報告，不符合再審「新證據」必須於原審言詞辯論終結前即「已存在而未經審酌」，也不符合「再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算」30日內為之，因此高院駁回蔡母的請求。

蔡母隨即在庭外召開記者會，「不能接受法官這樣的判決。」她抱怨當年檢方並未協助保存證據，才會造成現在來不及提出證據。蔡母多次落淚哭訴，「12年來，這是一個很漫長的歲月.....我把這個希望放到法院來，就這樣被打敗下來了.....我真的沒辦法接受。」