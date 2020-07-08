國民黨竹市議員「姪子、姪媳做人頭」詐領助理費！二審維持原判4年4月

▲國民黨竹市議員顏政德2018年爆出詐領助理費，二審高院駁回他上訴，維持原判。（圖／翻攝《顏政德》臉書）

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

國民黨籍新竹市議員顏政德2018年間遭檢調查出，以姪子、姪媳當人頭詐領助理費60餘萬元案。一審顏政德被依利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併罰48萬元，高等法院7日駁回上訴，維持原判。

新竹市議員顏政德自2015年9月間到2016年1月間，以姪子及姪媳做人頭充當其議會助理，向議會申請每月3萬餘元助理費，提款卡交由顏保管使用，詐得不法款項17萬5千餘元。

顏政德、姪子及姪媳在偵查中均自白犯罪，但審理期間又翻供全盤否認。不過法官經傳訊10名證人包含顏政德等3被告，認為其證詞及其他相關證據，均無法作為對顏政德等3人的有利的證據，因此認定被告3人犯行。

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一審法官認為，顏政德犯利用職務機會詐取財物罪判4年4個月，褫奪公權4年，併罰48萬元，並沒收17萬5千元不法所得。顏政德姪子則被視為共犯，被依共同利用職務機會詐取財物罪判刑2年褫奪公權2年。姪媳則遭判1年1個月，緩刑4年，褫奪公權1年，期間保護管束，並提供210小時勞動服務。

案經上訴，二審高院審理時，顏政德等3人均否認犯行，辯稱姪媳是實質助理。姪媳也表示，自己除了本身的工作外，有時也會在服務出擔任內勤，或是與先生一起在外到處跑服務選民，但高院合議庭認為，以上辯詞皆為3人卸責之詞，審結駁回上訴，維持原判。

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