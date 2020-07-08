屏東建國派出所全白外牆「太閃」　對面鄰居受不了頻抗議…警方聽到了

▲屏東警分局建國派出所外牆乳白色基調，產生眩光，引來鄰近住戶抗議 。（圖／屏東市民代表方華雄提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

興建完工的屏東警分局建國派出所正進行最後修繕作業，因外觀全白色基調，在夕陽照射下閃閃發亮，形成眩光，讓住在對面居民及建國路由西往東的用路人產生目眩，影響居住品質及交通安全，引來抗議。屏東縣警方表示，將增設外牆設施，減少光害。

▲▼新建建國派出所外牆。

屏東警分局建國派出所舊址屋齡逾40年，因漏水嚴重且地震損及結構，加上轄區住戶增加，警力不斷增加，辦公空間明顯不足，屏東縣警局2019年爭取1500萬元經費，新建總樓地板面積約160坪的2層樓廳舍。2019年7月動工即將完工。

屏東市萬年里長吳健隆說，派出所完成後外牆漆上純白油漆後，每到下午，每當夕陽西下夕陽折射，都讓對面10多戶店家閃到睜不開眼。

也有用路人反映，由於白色外牆很刺眼，會影響由建國路由西往東方向、也就是屏東高工往屏東市公所、家樂福量販店方向車輛駕駛人對路況判斷，相當危險。

屏東市民代表方華雄也接到許多市民反映，指派出所以往外牆顏色都是較為古樸或採紅色系統，新建的建國派出所變成白色，雖然看起來很亮麗，由於「西曬日」的關係，民眾反而看不到是派出所，西曬日情況實在太嚴重，讓鄰近住受不了，警方應該趕緊改善，以息民怨。

縣警局後勤科長陳金彰說明，新建建國派出所已完工，正在做最後修繕作業，希望年底員警就能進駐辦公，對民眾的反映意見，警方已進行改善。

►Her推出暱稱「靈芝水」的品木宣言 Dr.WEIL 青春無敵健康光潤機能水

►二手票券豐富你的生活