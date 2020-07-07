屏東男市場買菜忘記停車位置好急　警百公尺外找到了

▲屏東縣潮州警分局光華派出所員警找鍾姓老翁找到電動車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮80歲鍾姓老翁，騎電動車市場買菜，買完後卻找不到愛車，心急如焚，民眾發現報警，警方獲報幫忙協尋半天，最後在100公尺的路旁找到，讓他放下心頭大石，不斷向警方道謝。

潮州警分局光華派出所警員林建鑫、蘇倩儀與實習警員蔡宛玲3人，於日前執行早上8至10時巡邏勤務時，接獲民眾報案，指鍾姓老翁稱早上騎乘電動車要到市場內買菜時，將電動車停放在潮州鎮自強路與連興路路口，買完菜後要騎車返家，但回到原處卻遍尋不著電動車，心裡著急慌張。

林等員獲報趕到現場，先安撫他情緒，並詢問他騎乘的電動車樣式、特徵以及有無將鑰匙插在電動車上；他表示，鑰匙未插在車上，但無法清楚描述電動車的特徵。

林員靈機一動，以手機上網搜尋各電動車樣式供他指認，他確認所騎乘的是一部紅色且前方有菜籃的電動自行車；隨後蘇員留在現場陪伴並安撫他，林、蔡兩員便開始於市場附近展開地毯式的搜尋，最後在距離100公尺外的中興路段找到一部特徵相符的電動車，林員先以手機拍照供他指認，他確認無誤。

由於他年紀大行動緩慢，便將鑰匙交由林員，由林員協助將電動車騎到他身邊，他見找到電動車，很裡很高興，一再向警方道謝。

潮州警分局呼籲，若是騎乘機車到市場附近或是陌生的地方停放，應謹記自己當初停放的位置，必要時也可以用手機拍照以防忘記，並切記要將機車鑰匙拔起，如果確認機車或物品遺失，可立即撥打110請求警方協助。

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