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社會 社會焦點 保障人權

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

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記者羅志華／台北報導

勞工、社運、學生青年團體於2017年12月23日，不滿《勞基法》修改方向上街遊行，不料於晚間6點申請活動時間過後，仍有民眾在台北車站附近路上流竄、擋車使交通癱瘓，警方一路圍堵，將部分群眾包圍在台北車站東三門，於深夜將他們押上車，並將3名律師丟包在大湖公園；3名律師向北市警察局長陳嘉昌、時任中正一分局長、介壽路派出所長，提告妨害自由，北院7月7日辯結，將於9月14日宣判。

▲北市警局長陳嘉昌 。（圖／記者羅志華攝）

▲北市警局長陳嘉昌力挺同仁執法，希望法院公正判決。（圖／記者羅志華攝）

控訴律師認為，警方於東三門不但沒舉牌示警、讓民眾自行解散，反倒將民眾圍起來，當民眾喊著要搭最後一班捷運離開時，警方仍持續包圍近1小時，甚至當律師提出意見、想在群眾與警方間溝通時，卻遭直接逮捕，之後更被押上車、半夜被丟包在大湖公園，希望藉本案提告，喚起執法人員對程序、法治的重視，不要讓台灣像香港及美國那樣。

時任中正一分局長廖林楨否認犯罪，認為當時民眾自下午6點起非法集會，在公園路、襄陽路、重慶南路、忠孝西路等路段流竄、擋車，警方多次舉牌警示一路勸離，但甚至到了24凌晨，還傳出行政院、南京西路有民眾集結，且在東三門的民眾，跟前面在街頭流竄的民眾是同一批，不須再另外舉牌，包圍是不想讓他們再去別的地方繼續亂，之後再以警車個別送往台北近郊，認為警方依《集會遊行法》執法沒問題。

北市警察局長陳嘉昌表示，他在當天晚間6點後，有請同仁注意安全、勸離民眾恢復交通，而中正一分局處理集會遊行已相當有經驗，他相當信任分局長的指揮，也全程關心此事，並力挺同仁執法作為，認為雖仍有改進空間，但若因此否定警方的辛勞、甚至認為警方有犯罪意圖，都是不公道的；陳嘉昌委任律師也指出，提告方至今都沒提出陳嘉昌涉案的證據，且就算有律師身分，也應遵守《集會遊行法》。

時任介壽路派出所長蔡漢政否認犯罪，表示當時全依長官指令執行任務，沒有想要限制任何人的自由。

告訴人李菁琪律師將「人民與警察」比做「老闆與員工」，引起警方律師不認同，特別在庭上強調「警察是人民的保母」，人民應該「視如親母」，而不是以「老闆與員工」的上下階級來比喻，不料「人民的保母」幾字一出，卻引提告律師群當庭大笑，讓場面一度尷尬。

當天晚間10點多才到現場、卻被警方認為是陳抗參與者的丁穩勝律師表示，《勞基法》修惡，律師在場都是陪同、執行業務，當天他在場向警察問了老半天，看是不是能讓民眾有別的選擇（離開），卻遭到無視，之後更被押上車丟包，他不禁想問「母親會這樣對待小孩嗎？」，希望藉本案提告，讓執法人員重視法律及程序，但感佩警察辛勞，希望能從輕量刑。

提告人李菁琪律師表示，律師的工作並不只有開庭，而當天活動結束後，才正是律師工作的時間（因為合法申請時間內，通常不會有太大的警民衝突），義務律師團除了提供民眾法律意見外，更不時勸阻民眾不要在街上亂跑、擋路，而東三門群眾當時明明要解散了，卻被警察包圍，甚至她說有當事人遭逮、要去陪訓也被擋住，之後更被丟包，她希望台灣不要像香港那樣。

陳嘉昌最後表示，警方執法當下，很難分辨誰是活動參與者，此次執法雖有改進空間，但將台灣警察比做香港、美國仍不恰當，台灣民眾對警察的滿意度高達8成，期盼司法能做出公正判決。

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