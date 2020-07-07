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被高溫熱昏！屏東騎士路倒大鵬灣偏僻處　警巡邏發現及時送醫

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▲屏東縣東港警分局東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員翁榮霖發現張姓男子熱昏倒路旁，緊急送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員翁榮霖發現張姓男子熱昏倒路旁，緊急送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市小港區張姓市民，6日騎機車到屏東縣東港大鵬灣，因天氣炎熱，熱倒在大鵬灣環灣道路的自行車道邊，幸東港警分局員警巡邏發現，上前關心，聯絡救車將他送醫治療。

東港警分局東港派出所副所長王天佑、警員翁榮霖二員，於昨天中午12-14時執行巡邏勤務時，行經大鵬灣環灣道路（落日彎）發現一部機車倒在自行車道，並看到一位虛弱的男子倒在路旁，立即下車查看關心，經初步檢視手部有輕微擦傷，員警立聯絡救護車將他送醫治療。

警方表示，受傷的73歲張姓男子，籍設高雄市小港區，表禦，他早上一路從住家騎機車到東港大鵬灣已經中午了，由於中午氣溫很高，感到很熱，加上沒有攜帶水能夠及時補充水份，導致暈眩倒地。

「由於該路段地處偏僻，不知道在烈日高溫下還能撐多久？幸警方及時出現，否則後果難料」，張男一再向警方道謝。

東港警分局長謝政憲肯定王天佑、翁榮霖兩員落實巡邏勤務，及時發現張姓男子倒在路旁，送醫治療，值得同仁學習，並呼籲民眾倘若遇交通狀況無法即時排除或是需要警方協助，都可以撥打110求助，警方會在最短時間內趕到協助。

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