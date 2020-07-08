原本要考主播...無辜少女被「跳樓男」壓死！曾PO美照：我準備好了

▲少女原本報考播音系，事發前PO照，寫下「我準備好了！我準備好了！我準備好了！」。（圖／翻攝自陸微博、時間視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸各地高考如火如荼展開，但重慶18歲藝考生小雨（化名）和17歲的小欣（化名）卻再也不能參加了。她們去年平安夜（12月24日）被跳樓李姓男子砸中，三人身亡，如果沒有這次意外，兩人將會和重慶18.97萬考生一起，於7月7日參加2020年高考。

▲案發地點。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，事發當晚，31歲的李男從酒店公寓房間跳下自殺，砸中路過的2名少女，導致3人相互堆疊慘死。目擊者透露，當時地上躺著3個人，「1個少女瘦瘦的，穿著花色短裙和白色的褲襪；旁邊高一台階的平地還躺著2個人，1個是微胖的女孩，臉朝下趴著」；另一個自殺的男子，當時3人都沒有流血。

據悉，這兩名少女都是到重慶市區參加藝考的考生，在準備回家的路上，不幸被砸中。這場悲劇讓家屬悲痛欲絕，「第一個孩子10多歲就走了，那個孩子走了之後，2個月內就懷上了，她30多歲又生了第2二個孩子，可是沒想到，現在都50多歲了，第二個孩子又走了，去看遺體的時候，孩子的爸爸都是被背著去看的。」

考試前，小雨在抖音上PO文，雀躍寫下「我準備好了！我準備好了！我準備好了！播音系Rapper（pt2）」。父親難過表示，他和妻子在浙江金華靠編織藤椅為生，賺的錢幾乎全給女兒繳了學費，「孩子喜歡跳舞，喜歡主持，雖然學藝術花的錢很多，但只要孩子有這個興趣，我們做父母肯定支持他，她是我們唯一的孩子。」

▲少女父親選擇原諒，事發後買了3束花，一束獻給女兒，一束獻給女兒好友，最後一束給跳樓的李男。（圖／翻攝自微博）

如果沒有這次意外，小雨和小欣將會和重慶市18.97萬考生一起，於7月7日參加重慶市2020年高考。《澎湃新聞》7日報導稱， 2名少女的家屬已委託律師，起訴涉事酒店及商業樓管理方，索賠死亡賠償金、精神損害撫慰金、喪葬費共計170412元（人民幣，約新台幣72萬元）。

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