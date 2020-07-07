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陸高考「禁」加油紅布條 滬減加分值..台考生「10剩5」

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記者任以芳／北京報導

受疫情影響，大陸全省高考（台灣稱指考）今（7日）登場，報名考生有1071萬人創下歷史新高。《ETtoday新聞雲》記者實地採訪北京考場防疫十分嚴格，周邊有不少公安武警戒備。家長向記者表示，「以前都可以拉紅布條加油，今年禁止口號標語，連家長都不能進入校園陪考。」

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸高考嚴禁家長進入校園陪考。（圖／記者任以芳攝）

往年大陸高考安排在六月初，考量疫情往後推遲到7/7、7/8舉行。這次報名考生有1071萬人創下歷史新高，比去年增加40萬。為了降低感染率，大陸教育部首次「分散考試人流」，原本30人減少為20人考場，全大陸因此暴增到40萬個考場，監考及考務人員94.5萬人，規定全程戴口罩，依照特殊情況還得穿防護衣。

▼考生最後衝刺。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲北京家長站校門口外目送陪考。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪北京廣渠門中學考場，早上七點多校門口擠滿等待人群，不少學生站在校門口等待，站在路邊最後衝刺看筆記，家長也很緊張不斷詢問「有沒有帶水和准考證。」住在東城區家長向記者表示，「大概六點多開車到附近卡位，因為前幾天校方特地通知疫情期間嚴禁家長到校園陪考，只能坐在車上等待。」

▼大陸高考被視為人生第一個重要轉戾點，學生、家長十分重視。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲學校老師擁抱學生加油打氣。（圖／記者任以芳攝）

八點多開始，學生們陸續進入考場，家長、老師只能站紅線區外送行加油打氣。每位考生進入都得經過「量體溫帳篷」，校內、外大批公安武警駐守，光是整個北京市動員6700多名警力「護考」。有家長向記者表示，「曾經看過有人在校門口拉紅布條，今年全部禁止加油行為，擔心影響學生心情。」尤其考前兩週，所有北京考生必須做核酸檢測，防疫分常嚴謹。

▼大陸高考家長、老師比孩子更緊張。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲高考前一晚不少學生還在補網課。（圖／北京林姓家長授權）

高考在大陸被視為人生第一個重要轉戾點，這次疫情衝擊北京兩次停課，許多高三生考試計畫被打亂。住在朝陽區的林姓家長向記者透露，「這一個月孩子情緒特別糟糕，考前失眠又焦慮，深怕考不上吵著要補網路一對一家教。」最便宜一堂課300多塊（單位：人民幣，同下），名師一小時叫價800到1千，換算台幣4千左右。

▼考場周邊停車位全滿，家長佔位讓孩子最後衝刺。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

 ▲北京出動6700名公安武警「護考」。（圖／記者任以芳攝）

這次大陸高考規則做出調整，除了打擊「高考移民」，禁止轉戶籍去高考達標分數較低地方競爭，並且減少華僑及其子女、歸僑及其子女，還有台灣考生的加分分值，舉例上海由此前10分變成5分，天津、甘肅、湖南等地將從2023年開始，從原本加10分調整為加5分。

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