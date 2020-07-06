17歲少女職訓半年　竟成全台最年輕太陽光電乙級技術士

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左）及職訓師蕭勝文，肯定王冠樺（中）成為全台最年輕的太陽光電設置乙級技術士的表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

女力出頭天！台南一名17歲少女王冠樺，去年參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署應用電子班（太陽能光電技術應用)，訓練半年就從新手變成高手，今年考證成為全台最年輕的太陽光電設置乙級技術士，用實力走出自己的一片天。

王冠樺目前就讀成大附工資訊科二年級，長相清秀且個性柔和，卻選擇陽剛的工科，王冠樺笑說，家族多半是男生，從小就在男生群中一起玩積木、機器人及組裝模型中長大，國中時也在家中自學電腦、電子等，一路培養出自己熱愛工科的興趣，去年高一時，王冠樺更到雲嘉南分署參加太陽光電職訓班半年，並在今年6月1次就考上乙級證照，不僅是人生第一張乙證，也是全台該職類最年輕的技術士。

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王冠樺說，參加職訓班時，全班只有她1個女生，年紀最小又是新手，當時就告訴自己一定要更努力，現在的她，無論是鎖太陽能板、用火烤管、徒手凹鐵管、配線等通通都難不倒，動作專業又俐落，她說，女生只要願意學，不會輸給男生，雖然這行很辛苦，但完成時看到機組運轉的瞬間，會很有成就感；職訓師蕭勝文則說，冠樺很認真，比別人花更多心思去學習與理解，在做工及速度等表現都相當優秀。



雲嘉南分署長劉邦棟說，證照代表具有專業與能力，去從事證照中的專業性工作，在就業上有很大的加分效果，分署開設的職訓班也都會輔導學員考照，他鼓勵年輕人只要肯學、肯做，願意付出就會有很好的收穫與成就。

劉邦棟說，分署現正推出自辦職前訓練課程，包括烘焙、工廠自動化、電腦輔助工程測量、室內設計等8班，報名即日起至8月17日止，若是15至29歲的青年參訓，還可每月領3千或8千元的學習獎勵金，詳情可上雲嘉南分署官網(https://s.yam.com/igVYV)查詢。

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