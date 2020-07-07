租桃園透天厝當天九牌賭場　35賭徒竄逃！1男1女跳樓受傷被逮

▲租透天民宅當睹場35名睹徒全數被逮。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲陳姓男子在桃園市愛二街租賃透天厝經營天九牌職業賭場，招攬熟客前來聚賭，警方經長期監控，7日見時機成熟破門而入，逮捕陳男、陳姓荷官及35名睹客，其中2名睹客為逃避追緝，竟從4樓跳至隔壁3樓造成腳踝扭傷而束手從擒，全案依法送辦。

▲年逾半百男女睹徒２人竟不顧生命危險跳樓逃竄造成腳扭傷。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，偵查隊與轄區埔子所接獲情資，透天民宅經營睹場，立即組成聯合專案小組進行監控，發現該處所出入份子頻繁且複雜，今日0時許，賭客開始進場聚賭，專案小組見時機成熟，立即集結優勢警力進行查緝，員警持桃園地方法院核發之搜索票，請陳男配合開門，但屋內人員拒不開門並往樓上奔逃。

▲現場查獲賭資及抽頭金33萬餘元及賭具一批。（圖／桃園警分局提供）

員警立即強力破門追緝，總共在屋內查獲賭場負責人陳男及39歲陳姓荷官及賭客31名，另員警在隔壁棟三樓鐵皮屋上查獲53歲彭男及60歲唐女兩人為了躲避查緝，奔逃到頂樓4樓跳到隔壁三樓鐵皮屋欲躱避追緝，結果兩人腳踝脫臼痛的他們臉色慘白，員警將他們抱到樓下通知救護人員協助送醫，全案共查獲賭場負責人、員工及賭客35人，賭資(含抽頭金33萬餘元)及賭具一批，全案依法移請偵辦。

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